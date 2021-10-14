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пятница, 15 октября 2021 07:00

Гороскоп на 15 октября: чьи заработки заметно возрастут

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Гороскоп на 15 октября: чьи заработки заметно возрастут
Время сказать дорогим людям о самом важном. Середина осени будет щедрой на подарки. Фото: pixabay.com

15 октября не обольщайтесь возвращению в вашу жизнь бывших возлюбленных. С ними вернутся и неприятные воспоминания. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Утренние часы пробудят творческое вдохновение, - говорит астролог. - Не проспите волшебного рассвета. Посвятите любимым первые часы дня. Тогда к вечеру вас будет сопровождать приподнятое настроение. Не разменивайте талант на мелкие монеты. Поздним вечером назначайте свидания. Время сказать дорогим людям о самом важном. Середина осени будет щедрой на подарки. Вырастут заработки у Раков, Львов и Весов".

Овен

Изменятся условия финансирования вашей работы. Не принимайте пока решений по дальнейшей деятельности. Наблюдайте. Анализируйте.

Телец

Карман не будет серьезно пополняться. Но ваши изобретения могут вскоре принести немалую прибыль. Работайте на перспективу.

Близнецы

Будет наблюдаться уменьшение финансового дефицита. У вас появится возможность улучшить ситуацию. Не сомневайтесь. Действуйте.

Рак

Проблем с финансами не будет. Денежные операции могут проходить с небольшими задержками. Отложите некоторую сумму на поддержание здоровья.

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Лев

Ожидается очередное пополнение вашего бюджета. Содержатся стабильные доходы. Проверяйте правильность заполнения финансовых документов.

Дева

В течение дня заметных изменений к лучшему не предвидится. Денег не хватает на обеспечение привычного уровня жизни.

Весы

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Не задерживайте уплату налогов.

Скорпион

Вы рискуете спустить много средств на удовлетворение собственных прихотей. Думайте о следующем дне. Ведите плановую экономику.

Стрелец

Несколько мелких финансовых неудач испортят настроение. Это не ваш день. Поэтому надеяться на увеличение прибыли не стоит.

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Козерог

Жесткая конкуренция заставит вас идти на дополнительные расходы. Не пора беспокоиться о повышении прибыли. Позаботьтесь о сохранении существующих заработков.

Водолей

День утерянных вещей. Будьте внимательны в магазинах и в транспорте. Убытки могут принести и шалости детей.

Рыбы

Вы не будете видеть своей выгоды. Поэтому не будете доверять новым финансовым предложениям. Рисковать действительно не следует. Выигрыша не будет.

Астролог ошеломила прогнозом на эту неделю.

Автор: Gazeta.ua
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