Гороскоп на 15 ноября: чьи заработки неожиданно возрастут

Создайте дома уютную атмосферу. Устройте ужин со свечами. Возлюбленные отблагодарят за такую романтику. Фото: pixabay.com

15 ноября лучше не браться за новые дела. День начнется тяжело. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Утомлять будет беспорядочная суета, - говорит астролог. – Не будет ощущения бодрости. Резко упадет производительность труда после обеденного перерыва. Следите за осуществлением транспортных перевозок. Возможны неприятности на дорогах из-за нетерпения водителей. Деньги будут поступать отовсюду понемногу. Неожиданно возрастут заработки Овнов, Весов, Козерогов и Водолеев. Порадуйте себя обновкой. Некоторую сумму следует сэкономить. Создайте дома уютную атмосферу. Устройте ужин со свечами. Возлюбленные отблагодарят за такую романтику. Ваши мышцы будут нуждаться в движении. Поиграйте в футбол. Пробежитесь".

Овен

Большинство свободного времени отдайте любимому увлечению. Но не забудьте и о своих обещаниях любимым.

Телец

Следите за своими вещами. Берегите имущество от повреждения. Ваша небрежность обернется в ущерб.

Близнецы

Это самый неблагоприятный день недели. Сведите затраты к минимуму. Не стоит идти к шефу с просьбой о повышении заработка.

Рак

С утра сделайте все возможное для создания теплого настроения в доме. В таких условиях вечер не станет временем взаимного отчуждения.

Лев

Не носите в кошельке большую сумму. Деньги будут быстро всплывать. Сознательно сдерживайте желание приобрести еще какую-нибудь безделушку.

Дева

Ваши избранники не в состоянии будут проявлять страсть. Помогите им преодолеть растерянность. Силы ваших чувств хватит на двоих.

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Весы

Без денег вы не будете оставаться. Не стремитесь к быстрому заработку. Ваша экономика может пострадать от неудачных попыток.

Скорпион

Ваши милые увлекутся общением с другими людьми. Не давайте волю ревности. Об измене речь не идет.

Стрелец

Поладить с любимыми не сложно. Попытайтесь произвести впечатление на их родителей.

Козерог

Не жалейте за потерянными деньгами. Старайтесь увеличить свою прибыль. Возможностей для этого будет достаточно.

Водолей

Серьезных проблем в сфере финансов не ожидается. Часть заработанных средств вложите в переоснащение профессионального оборудования.

Рыбы

Вам улыбнется удача. Но только вечером. Потому есть смысл задержаться на работе. Не планируйте встречи с финансовыми партнерами на утро.

В течение недели с 15 по 21 ноября остерегайтесь незваных гостей. Астрологиня рассказала, чего следует ждать от недели с затемнением.