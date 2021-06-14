Гороскоп на 15 июня: кому середина июня принесет успех и высокие заработки

Просите прощения у тех, кого обидели. Именно в этот день можно вернуть утраченные недавно отношения. Фото: pixabay.com

15 июня - день примирения, раскаяние и исправление ошибок. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Можно спокойно разобраться в спорных вопросах, - говорит астролог. - Используйте возможность прекратить давние родственные конфликты. Просите прощения у тех, кого обидели. Именно в этот день можно вернуть утраченные недавно отношения. Не торопитесь. Иногда будущее зависит от умения мудро признать свою ошибку и исправить ее. Середина июня принесет успех и высокие заработки Овнам, Тельцам и Водолеям".

Овен

Добрый день для укрепления ваших финансовых позиций. Наиболее важные денежные операции выполните утром.

Телец

Вам улыбнется фортуна, но только вечером. Поэтому есть смысл задержаться на работе. Не планируйте встречи с финансовыми партнерами на этот день.

Близнецы

Серьезных проблем в сфере финансов не ожидается. Часть заработанных средств вложите в переоснащение профессионального оборудования.

Рак

Без денег вы не останетесь. Не стремитесь быстрого заработка. Ваша экономика может пострадать от неудачных попыток.

Лев

Не носите в кошельке большой суммы. Деньги будут быстро всплывать. Сознательно сдерживайте желание приобрести еще какую-то мелочь.

Дева

Это наиболее неблагоприятный день недели. Сведите расходы к минимуму. Не стоит идти к шефу с просьбой о повышении заработка.

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Весы

Уровень доходов снижается. Доверьте решение своих финансовых проблем компетентным людям. Ваши усилия окажутся напрасными.

Скорпион

Не жалейте о потерянных деньгами. Старайтесь увеличить свою прибыль. Возможностей для этого достаточно.

Стрелец

Ежедневные необходимости вы сможете обеспечить в полной мере самостоятельно. Для осуществления же больших затрат понадобится материальная поддержка надежных партнеров.

Козерог

После осуществления неотложных выплат на руках останется небольшая сумма. Придется жить в экономном режиме.

Водолей

Все будет состоять хорошо. Средств хватает. Воздержитесь от приобретения транспортных средств. Они недолго будут служить вам.

Рыбы

Следите за своими вещами. Берегите имущество от повреждения. Ваша небрежность превратится в убытки.

Неделя с 14 по 20 июня будет наполнена приятными впечатлениями. Сезон затмений проходит. Наступает период расцвета и больших возможностей.