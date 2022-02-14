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вторник, 15 февраля 2022 07:00

Гороскоп на 15 февраля: 4 знака, которым будет везти на каждом шагу

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Гороскоп на 15 февраля: 4 знака, которым будет везти на каждом шагу
Бизнес пойдет вверх. Можно вести переговоры и искать новых компаньонов. Фото: pixabay.com

15 февраля – канун полной луны. Обостряются конфликты и болезни. Не стоит ссориться и проходить обследование в этот день. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это день аварийных ситуаций, – говорит астрологиня. – Проверяйте краны и газ перед выходом из дома. Следите за рулем. Непрестанная суета будет истощать людей. Сдерживайте желание резко высказаться по адресу окружающих. Они тоже не будут молчать. Трудно будет сосредоточить внимание на работе. Чаще будут встречаться ошибки в расчетах. На каждом шагу будет везти Тельцам, Весам, Близнецам и Скорпионам. Вам повысят заработную плату, предложат карьерный рост. Бизнес пойдет вверх. Можно вести переговоры и искать новых компаньонов".

Овен

Бизнес потребует дополнительных взносов. Не желательно на этом экономить. Дальновидная финансовая политика принесет хорошую прибыль.

Телец

Напомнят о себе давние задолженности. Размер прибыли будет несколько ниже ожидаемого. Не беритесь за сомнительные финансовые проекты.

Близнецы

Будут поступать разнообразные предложения. Среди них будут и дельные. Не отказывайтесь от дополнительных источников дохода.

Рак

День рискованной денежной деятельности. Возможны серьезные потери. Не берите денег в залог. Вы потеряете свое имущество.

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Лев

В вашем распоряжении достаточно денег. Можно совершить давно запланированные покупки. Только не торопитесь с выбором, чтобы не переплачивать.

Дева

Не стоит жалеть средств на благотворительные дела. Они скоро вернутся вам в виде финансовой удачи.

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Весы

Деньги сами будут идти в ваши руки. Вам останется только позаботиться об их разумном распределении. Возможна ценная находка.

Скорпион

Поступит небольшая сумма денег. Основные прибыли следует ожидать позже. Часть сэкономленных средств пойдет на нужды семьи.

Стрелец

Проблем не станет меньше. Сохраняется финансовый дефицит. Подождите с выплатой первого страхового взноса. Не стоит заниматься покупкой-продажей недвижимости.

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Козерог

Уровень заработка будет постепенно снижаться. Возникает проблема с обналичиванием на руки. Выбирайте безналичную форму расчета.

Водолей

Сумма требуемых затрат значительно превышает ваши возможности. Распределите их на срочные и другие. Оплачивайте в порядке поступления денежных средств. Не делайте долгов.

Рыбы

Заметно отразиться на состоянии финансовых дел вы не сможете. Материальными ресурсами воспользуются близкие люди. Придется обходиться малым.

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Автор: Gazeta.ua
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