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вторник, 15 декабря 2020 07:00

Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше

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Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Ограничьте количество деловых контактов. День не подходит для начала новых дел. Не смотрите с грустью в прошлое. Фото: pixabay.com

15 декабря - вторые сутки после солнечного затмения. Утром все будет валиться из рук. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Оставаться собранными будет непросто, - говорит астролог. - Большинство важных дел следует планировать на вечер. Под конец рабочего дня договориться с окружающими будет легче. Установку нового оборудования и приобретение офисной техники тоже лучше провести после обеда. Ограничьте количество деловых контактов. День не подходит для начала новых дел. Не смотрите с грустью в прошлое. Все изменения к лучшему. Находите радость в ежедневных заботах о близких людях. Будут возникать недоразумения с соседями. Попробуйте решить проблемные вопросы мирным путем. Больше всего в этот день будет везти Львам, Весам, Водолеям и Рыбам".

Овен

В течение дня финансовая ситуация в корне изменится. Спокойно и настойчиво стремитесь достичь своей цели. В конце все сложится в пользу вашему бюджету.

Телец

Шансов улучшить состояние финансовых дел не предвидится. Однако ваш денежный запас позволит и в дальнейшем планомерно вести хозяйство.

Близнецы

Оформляйте имущественные поручения. Решайте вопрос передачи собственности по наследству. Часть своей прибыли отдайте на благотворительные дела.

Рак

Серьезных финансовых проблем не предвидится. Пополните свой денежный запас. Ваша материальная поддержка понадобится родным. Не отказывайте.

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Лев

Ожидаются стабильные доходы. Будьте последовательны. Не спешите с принятием решений по сотрудничеству с новыми партнерами. Дайте себе время на размышления.

Дева

Вы можете не заметить серьезных ошибок в своих расчетах. Проверяйте финансовый баланс. Не допускайте переплаты за товары и услуги.

Весы

Небольшие финансовые операции будут проходить удачно. Делать значительный вклад в новые проекты не следует. Прибыль не оправдает ваших надежд.

Скорпион

Финансовый вопрос будет стоять остро. Выйти на желаемый уровень заработка пока не удастся. Близкие люди поддержат вас.

Стрелец

Начинать ремонт не следует. Из-за нехватки средств он продлится долго. Некоторое время будет удерживаться низкий уровень заработка.

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Козерог

Дополнительной прибыли не будет. Рассчитывайте на существующие в кармане деньги. Их будет вполне достаточно для обеспечения привычного уровня жизни.

Водолей

Это удачный день. Задержитесь дольше на работе. Прибыли вас порадуют. Осуществлять куплю-продажу собственного имущества лучше с помощью посредников.

Рыбы

Ничто не помешает осуществлению ваших финансовых планов. Можно браться даже за смелые проекты, но не с самого начала рабочего дня.

Астролог дала прогноз на неделю с 14 по 20 декабря. Он не оставит равнодушным ни один знак зодиака.

Автор: Gazeta.ua
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