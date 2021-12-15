Гороскоп на 15 декабря: для кого конец года станет наиболее продуктивным

15 декабря запомнится яркими впечатлениями и событиями. Фото: pixabay.com

15 декабря будет остро ощущаться одиночество. Найдите для себя развлечение. Активизируйте переписку с приятными знакомыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день запомнится яркими впечатлениями и событиями, – говорит астролог. – Особенно если вы проведете его в пути или встретитесь с интересными людьми. Тратьте время с максимальной пользой. Прочтите давно отложенную книгу, посмотрите хороший фильм. Посетите исторические места Украины и мира. Вечер будет трудным. Поэтому не стоит планировать свидание. Раньше ложитесь спать. Конец года станет наиболее продуктивным для Весов и Скорпионов. Берегитесь конкурентов. Не хвастайтесь своими планами".

Овен

Легко расставайтесь со старыми вещами. Окажите материальную поддержку старшим родственникам.

Телец

Будьте порядочны в отношениях с финансовыми партнерами и клиентами. Не питайте чрезмерных меркантильных интересов. Ситуация обернется против вас.

Близнецы

Вы получите только часть предполагаемой прибыли. Не вступайте в споры. С задержкой поступит вся сумма. Приобретение ювелирных изделий лучше отложить.

Рак

Из-за собственной опрометчивости можете потерять немалые деньги. Не позволяйте себя обмануть. Заниматься вопросом купли-продажи недвижимости не время.

Лев

Лучше будут вестись дела вечером. Удачно пройдут торговые операции. Не покупайте одежду. Подавайте нуждающимся.

Дева

Заработок будет оставаться стабильно низким. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они надолго задержатся в сервисном центре.

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Весы

Произведите ревизию своей бухгалтерии. Своевременно оплачивайте счета. Ожидайте поступление перспективных финансовых предложений.

Скорпион

Проблем с деньгами не будет. Вы можете реализовать свои планы по приобретению земельного участка. Такая покупка будет выгодна.

Стрелец

Расходы будут превышать доходы. Дополнительных финансовых взносов потребует дом. Поищите средства экономии.

Козерог

Афишировать свои дальнейшие финансовые планы не следует. Не испугайте удачу. Выбирайте безналичную форму расчета за предоставленные услуги.

Водолей

Ограничений в деньгах не будет. Но не пытайтесь во что бы то ни стало совершить желаемую покупку. Наблюдайте за обстоятельствами. Они уберегут от лишних трат.

Рыбы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Заплатить все текущие счета не удастся. Решайте финансовые проблемы поэтапно.

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