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воскресенье, 15 августа 2021 16:28

Гороскоп на 15 августа: у кого прибавится силы и вдохновения

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Гороскоп на 15 августа: у кого прибавится силы и вдохновения
Удалять родинки или бородавки на теле не стоит. Особенно с помощью выжигания. Фото: pixabay.com

15 августа первое свидание лучше перенести. Новый партнер покажется скучным. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Через полчаса захотите сбежать, - говорит астрологиня. - Не бросайте перспективную работу ради призрачных проектов. Самочувствие улучшится. Силы и вдохновения прибавится у Скорпионов и Водолеев, Львов и Стрельцов. Проводите больше времени на свежем воздухе. Время брать отпуск. Удалять родинки или бородавки на теле не стоит. Особенно с помощью выжигания. Вашей коже будет нанесено серьезные повреждения. Резкие боли в области поясницы или ребер могут быть вызваны обострением невралгии. Не занимайтесь самолечением. Обратитесь за советом к невропатологу".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Побалуйте себя вкусненьким. Закажите пиццу, приготовьте мясо и шампиньоны на гриле.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Добавляйте в салат больше петрушки. Это обогатит рацион витаминами А и С.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Находите способ расслабиться. Хорошо отдохнуть поможет прогулка на велосипеде. Выберитесь с друзьями в парк или лес.

Рак (22 июня - 22 июля)

Используйте перчатки, когда моете окна. Удастся избежать высыпаний.

Лев (23 июля - 23 августа)

Не стоит вспоминать любимым неприятные моменты из прошлого. Шантаж и критика помешают помириться. Примите успокоительное. Не стоит начинать курс инъекций.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Побалуйте себя вкусненьким, купите платья или обуви. Используйте солнцезащитные кремы, когда идете на прогулку.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Избегайте попадания грязи в глаза. Могут беспокоить ячмене и конъюнктивит.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Готовьте соки. Налегайте на витамины.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Устройте дома дни европейской кухни. Тушите польский бигос - капусту с мясом, чешскую кулайду - грибы с картофелем.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не игнорируйте насморка. Обращайтесь к врачу, если не хотите лечить гайморит антибиотиками.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Достаточно завтракать яйцами с беконом. Отдайте предпочтение овсянке и гречневой каши.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вам нужен активный отдых. Порадуйтесь жизни. Поиграйте с детьми в футбол, научитесь кататься на скейте.

Астролог дала прогноз на вторую половину августа и рассказала, чьи дела пойдут вверх.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
15
августа

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