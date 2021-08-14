Гороскоп на 15 августа: назвали самые сексуальные знаки зодиака

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 99
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1332
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1161
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1566
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 261
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1521
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 3663
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 279
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 252
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 864
Фото
Все фото
5
12
4
15
16
15 августа именины у владельцев очень популярных имен
15 августа именины у владельцев очень популярных имен
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Плесень и комары - пациент рассказал об условиях в Севастопольской больнице
Плесень и комары - пациент рассказал об условиях в Севастопольской больнице
День Независимости: к парадам готовятся на суше и на воде
День Независимости: к парадам готовятся на суше и на воде
Милые и лохматые: показали бездомных собак, которые ищут хозяина
Милые и лохматые: показали бездомных собак, которые ищут хозяина
Видео
Все видео
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Парад ко Дню Независимости: как будут избавляться от советских традиций
Парад ко Дню Независимости: как будут избавляться от советских традиций
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
1 Просмотров: 297
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 126
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 279
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 252
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 423
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
воскресенье, 15 августа 2021 07:00

Гороскоп на 15 августа: назвали самые сексуальные знаки зодиака

  Комментировать
Гороскоп на 15 августа: назвали самые сексуальные знаки зодиака
Отношения будут вдохновлять к новым свершениям и победам. Фото: pixabay.com

15 августа собственные проблемы отойдут на второй план. Вам придется быть свидетелем личных драм других людей. Не досаждает знакомым советами. Просто выслушайте их. Об этомGazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день вам трудно будет объективно оценивать события и людей, - говорит астролог. - Старайтесь не превышать своих семейных проблем. Они быстро разрешатся. Настойчивость от упрямства отличается умеренностью. Не теряйте здравого смысла в ходе переговоров или дискуссий. Разделите необходимое и желаемое. Будьте последовательны. Тогда можно достичь желаемого результата. Самыми сексуальными в этот день будут Стрельцы и Тельцы, Козероги и Рыбы. Ходите на свидания и устраивайте романтические вечера. Отношения будут вдохновлять к новым свершениям и победам".

Овен

От встречи с любимыми не останется хороших воспоминаний. Снова не будет согласия между вами. Утешат любимые дела.

Телец

Все самое важное скажите любимым утром. Воскресенье будет достаточно напряженной. Поговорить спокойно не удастся.

Близнецы

Хорошее время для интима. Устройте для любимых праздник страсти. Эти бурные выходные оживят ваши отношения.

Рак

Попробуйте расширить свои взгляды на отдых. Однообразие ваших предпочтений не по вкусу близким.

Лев

Не оставляйте любимых в одиночестве. Особенно если вы вместе пришли на вечеринку или день рождения. Им будет неприятно отдыхать в одиночестве.

Дева

Ярких событий не стоит ждать. Позаботьтесь о поддержании теплой атмосферы в доме. Больше внимания уделите детям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост

Весы

У вас могут появиться соперники. Любимым хватит вашего внимания. Бросаться на спасение отношений не следует. Переждите. Все станет на свои места.

Скорпион

Вам захочется сменить обстановку. Посетите приятелей. Отправляться в путешествие не желательно. Это будет сомнительное удовольствие.

Стрелец

Предложите друзьям свою помощь. Познакомьте любимых со своим окружением.

Козерог

Внешние обстоятельства изменят ваши планы. Выходные пройдут быстро и незаметно. В доме будет держаться неспокойная обстановка.

Водолей

Старайтесь выражать свои чувства в словах и поступках. Партнеры взыщут любви. Не ограничивайтесь шутками и подарками.

Рыбы

Сдерживайте свою иронию. Ряд неуместных замечаний может испортить ваше свидание. Не идите на встречу без хорошего настроения.

Астролог ошеломила гороскопом на выходные.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 15 августа: назвали самые сексуальные знаки зодиака». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 1 Просмотров: 10494
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
 Просмотров: 7317
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 6642
&quot;Лишить гражданства&quot; - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
5
 1 Просмотров: 3672
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
 1 Просмотров: 3276
Общество
Приметы 15 августа: сегодня узнаем, какая погода будет в сентябре
Приметы 15 августа: сегодня узнаем, какая погода будет в сентябре Просмотров: 198
Церковный праздник 15 августа. Что сегодня нельзя делать
Церковный праздник 15 августа. Что сегодня нельзя делать Просмотров: 1098
Белецкий анонсировал продолжение протестов под стенами ОП
Белецкий анонсировал продолжение протестов под стенами ОП Просмотров: 261
15 августа именины у владельцев очень популярных имен
15 августа именины у владельцев очень популярных имен
5
 Просмотров: 207
В "Нацкорпусе" прокомментировали нападение на журналиста
В "Нацкорпусе" прокомментировали нападение на журналиста Просмотров: 450
Больше всего комментируют
8
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
7
На президентских выборах Кличко может стать серьезным конкурентом для других кандидатов - социолог
6
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 56947
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть