Гороскоп на 15 августа: назвали самые сексуальные знаки зодиака

Отношения будут вдохновлять к новым свершениям и победам. Фото: pixabay.com

15 августа собственные проблемы отойдут на второй план. Вам придется быть свидетелем личных драм других людей. Не досаждает знакомым советами. Просто выслушайте их. Об этомGazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день вам трудно будет объективно оценивать события и людей, - говорит астролог. - Старайтесь не превышать своих семейных проблем. Они быстро разрешатся. Настойчивость от упрямства отличается умеренностью. Не теряйте здравого смысла в ходе переговоров или дискуссий. Разделите необходимое и желаемое. Будьте последовательны. Тогда можно достичь желаемого результата. Самыми сексуальными в этот день будут Стрельцы и Тельцы, Козероги и Рыбы. Ходите на свидания и устраивайте романтические вечера. Отношения будут вдохновлять к новым свершениям и победам".

Овен

От встречи с любимыми не останется хороших воспоминаний. Снова не будет согласия между вами. Утешат любимые дела.

Телец

Все самое важное скажите любимым утром. Воскресенье будет достаточно напряженной. Поговорить спокойно не удастся.

Близнецы

Хорошее время для интима. Устройте для любимых праздник страсти. Эти бурные выходные оживят ваши отношения.

Рак

Попробуйте расширить свои взгляды на отдых. Однообразие ваших предпочтений не по вкусу близким.

Лев

Не оставляйте любимых в одиночестве. Особенно если вы вместе пришли на вечеринку или день рождения. Им будет неприятно отдыхать в одиночестве.

Дева

Ярких событий не стоит ждать. Позаботьтесь о поддержании теплой атмосферы в доме. Больше внимания уделите детям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост

Весы

У вас могут появиться соперники. Любимым хватит вашего внимания. Бросаться на спасение отношений не следует. Переждите. Все станет на свои места.

Скорпион

Вам захочется сменить обстановку. Посетите приятелей. Отправляться в путешествие не желательно. Это будет сомнительное удовольствие.

Стрелец

Предложите друзьям свою помощь. Познакомьте любимых со своим окружением.

Козерог

Внешние обстоятельства изменят ваши планы. Выходные пройдут быстро и незаметно. В доме будет держаться неспокойная обстановка.

Водолей

Старайтесь выражать свои чувства в словах и поступках. Партнеры взыщут любви. Не ограничивайтесь шутками и подарками.

Рыбы

Сдерживайте свою иронию. Ряд неуместных замечаний может испортить ваше свидание. Не идите на встречу без хорошего настроения.

Астролог ошеломила гороскопом на выходные.