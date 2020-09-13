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понедельник, 14 сентября 2020 07:00

Гороскоп на 14 сентября: чем удивит начало недели

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Гороскоп на 14 сентября: чем удивит начало недели
Прислушайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет, чего делать точно не следует. Фото: pixabay.com

14 сентября дома будет напряженная атмосфера. Придется запастись терпением. Ищите утешение в работе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Главными достоинствами этого дня станут сдержанность и стабильность, - говорит астролог. - Люди будут проявлять больше консервативности. Доверяйте собственному опыту, проверенному временем. Новаторские проекты не будут восприниматься окружающими. Прогрессивные инициативы могут тормозиться. Будьте готовы отстаивать свои идеи. Даже с близкими людьми договориться будет непросто. Начало недели удивит интересными предложениями. Они будут сыпаться со всех сторон. Могут предлагать сменить работу, повысить зарплату, отправиться в путешествие и восстановить старые отношения. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет, чего делать точно не следует".

Овен

Денежных поступлений не будет. Удачно будут проходить процессы товарообмена. Рассматривайте возможность рассчитываться за предоставленные услуги бартером.

Телец

Дела понемногу начнут налаживаться. Однако сэкономить определенную сумму пока не удастся. Не экономьте на своем здоровье.

Близнецы

Напомнят о себе старые задолженности. Договориться о переносе сроков их погашения не удастся. Тянуть с этим не стоит. Придется пересмотреть свои расходы.

Рак

В вашем распоряжении достаточно денег. Можно осуществить давно запланированные покупки. Только не спешите с выбором, чтобы не переплачивать.

Лев

Поступит небольшая сумма денег. Основные доходы следует ожидать позже. Часть сэкономленных средств пойдет на нужды семьи.

Дева

Удачных финансовых операций не будет. Следите за движением денег. По возможности избегайте переплаты за предоставленные услуги.

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Весы

Улучшение финансовой ситуации не предвидится. Воздержитесь от приобретения товаров в рассрочку. Выставлять свои вещи на продажу не время.

Скорпион

В течение дня могут меняться ваши финансовые планы. Будьте готовы к неожиданным срочным расходам. Не начинайте ремонта бытовой техники.

Стрелец

Проводите операции купли-продажи без участия посредников. Их услуги будут стоить слишком дорого. Остерегайтесь мошенничества.

Козерог

Осуществляйте только необходимые выплаты. Избытка денег не будет. Участвовать в долгосрочных финансовых проектах не стоит.

Водолей

Начнут поступать различные финансовые предложения. Среди них будут очень интересные. Не отказывайтесь от дополнительных источников дохода.

Рыбы

Поступление заработанных денег задерживается. Список необходимых расходов не станет короче. Будет ощущаться нехватка средств.

Неделя с 14 по 20 сентября будет нелегкой и тревожной. Развивается кризис в отношениях. Увеличится количество разводов. Астролог дала советы, как пережить эту неделю без потерь.

Автор: Gazeta.ua
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