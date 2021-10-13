Гороскоп на 14 октября: как и кого порадует лучший день осени

Доводите до конца начатые дела. Хорошо будет вестись изобретателям и первопроходцам. Фото: pixabay.com

14 октября - лучший день осени. Позвоните престарелым родственникам. Позаботьтесь о родителях. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не следует выполнять ремонтных работ и заниматься настройкой оборудования, - говорит астролог. - За считанные минуты можно испортить приборы и материалы. Сведете на нет труд нескольких предыдущих дней. Умейте сдерживать свое раздражение. Прощайте людям их неосторожность. Доводите до конца начатые дела. Хорошо будет вестись изобретателям и первопроходцам. Счастье не придет в мрачную обитель. Позаботьтесь о создании уютной атмосферы в доме. Деньги появятся в кошельках Близнецов и Стрельцов. Любовь придет в жизни Тельцов и Скорпионов.

Овен

Подождите с принятием решений об использовании своих финансов. В конце рабочего дня ситуация может кардинально измениться.

Телец

В вашем распоряжении ограничена сумма. Но критического дефицита средств не будет. Можно выставлять в продажу свои вещи. Они не залежатся на прилавке.

Близнецы

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Не задерживайте уплату налогов.

Рак

Сэкономить часть заработанного не получится. Ежедневные расходы будут поглощать всю прибыль. Занимать людям деньги не следует. Они не скоро вернутся.

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Лев

Вернитесь к рассмотрению древних имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя гасите задолженность.

Дева

Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым. Ищите эффективные способы использования существующих средств.

Весы

Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных желаний не удастся. Не жалейте об этом. Помогите ближним от всего сердца.

Скорпион

День рискованного бизнеса. Заключать финансовые сделки с новыми партнерами опасно. Не жалейте средств на поддержание своего здоровья.

Стрелец

Вам будет везти на выгодные финансовые предложения и качественные товары по умеренной цене. Возможен даже выигрыш в лотерею.

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Козерог

Приложите усилия для улучшения своего материального положения. На этой неделе вечера обещают хорошую прибыль, поэтому стоит задержаться на работе.

Водолей

Средств хватает на необходимое. Избытка пока не будет. Но постепенно финансовая ситуация будет налаживаться.

Рыбы

Вы можете недосчитаться денег в кармане. Следите за кошельком. Отложите покупку электроники и средств связи. Они не будут служить долго.

Астролог ошеломила прогнозом на эту неделю.