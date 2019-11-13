Гороскоп на 14 ноября: какие знаки внезапно разбогатеют

Действуйте честно. Хитростями и обманом добиться успеха не удастся. Фото: astrozodiac.net

14 ноября демонстрируйте людям всю серьезность своих намерений. Тогда они будут идти вам навстречу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день потребует неторопливого подхода к делам, - говорит астролог. - Вспыльчивости будет вредить осуществлению ваших планов. Уважайте себя и окружающих. Хорошо начнет работать голова. Начинайте занятия по углубленному изучению предметов. Обменивайтесь опытом с коллегами. Близнецы, Весы, Скорпионы и Стрельцы имеют шанс разбогатеть внезапно. Присматривайтесь к знакам судьбы, но не соглашайтесь на авантюры. Действуйте честно. Хитростями и обманом добиться успеха не удастся".

Овен

Ваши финансовые расчеты окажутся ошибочными. Посоветуйтесь с опытными людьми. Делать взносы в долгосрочные проекты не время. Не выставляют в продажу свои вещи.

Телец

Денег в кармане мало. Придется жить экономно. Переход на новое место работы будет финансово невыгодным.

Близнецы

Удача улыбнется вам. Операции купли-продажи пройдут удачно. Вы сможете сэкономить немалую сумму.

Рак

Потребность в деньгах растет. Поступлений становится все меньше. Не давайте финансовых расписок. Не берите кредитов. Ситуация остается непростой. Не утяжеляет ее.

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Лев

Вернитесь к когда-то нерешенным материальным вопросам. Сейчас есть больше шансов привести дела в порядок.

Дева

Не стоит в этот день обращаться к представителям исполнительной власти и в суд. Это будет стоить вам неоправданно дорого и пользы не принесет.

Весы

Удачное время для начала финансового взлета. Доходы будут расти в соответствии с вашей работоспособностью. Открывайте депозитные счета.

Скорпион

Прогнозируется хорошая прибыль. И без денежной поддержки со стороны надежных партнеров не обойдется. Наиболее важные финансовые операции проведите до полудня.

Стрелец

Результативный день. Ваши проекты будут поддержаны руководством. Соответственно возрастет зарплата. Можно рассчитывать на премиальные.

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Козерог

В вашем распоряжении необходимый минимум денег. Не берите на себя дополнительную финансовую ответственность. Денег на это не хватит.

Водолей

Заниматься вопросами трудоустройства пока не стоит. Вам не предложат хорошего заработка. Срочный ремонт техники займет много денег. Покупки лучше делать утром.

Рыбы

Рассчитывать на материальную поддержку со стороны окружающих бесполезно. Вы останетесь один на один со своими финансовыми проблемами. Учитесь, обменивайтесь опытом. Время искать новые способы заработка.

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