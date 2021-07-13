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среда, 14 июля 2021 07:00

Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех

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Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Люди будут действовать инстинктивно, не задумываясь о последствиях своих действий. Отложите проведение выставок, презентаций, творческих вечеров. Фото: pixabay.com

14 июля большую часть времени придется провести вне дома. Тот, кто пожертвует отдыхом, сможете вдоволь заработать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Утром этого дня есть опасность разрушить отношения или собственноручно навредить своим делам, - говорит астролог. - Люди будут действовать инстинктивно, не задумываясь о последствиях своих действий. Отложите проведение выставок, презентаций, творческих вечеров. Вряд ли они пройдут удачно. Природное любопытство будет отвлекать людей от серьезных дел. Могут привлекать внимание яркие мелочи. Близнецы, Девы и Козероги сумеют вернуть в свою жизнь деньги и успех".

Овен

Неудачный день. Сведите расходы к минимуму. Не пользуйтеcm кредитными карточками. Избегайте задолженности.

Телец

Может возникнуть крупная ссора с родственниками или соседями. Старайтесь избежать серьезной вражды. Не втягивайтесь в конфликт.

Близнецы

Свидание с милыми не принесут удовольствие. Причиной станет ваша несдержанность. Лучше провести вечер дома.

Рак

Деньги не будут держаться в кармане. Рассчитывать на хороший заработок не следует. Могут возникать помехи в работе.

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Лев

Заботиться о повышении заработка не время. Старайтесь удержать существующие финансовые позиции. Предоставляйте материальную помощь пожилым людям.

Дева

Целый день будете встречаться с проявлениями хамства, поэтому вечером можете неадекватно резко реагировать на претензии со стороны партнеров. Контролируйте себя.

Весы

Купленные обновки не буду носиться долго. Поставленная сантехника быстро выйдет из строя. Воздержитесь от лишних расходов.

Скорпион

Тяжелый день для вашего бюджета. Непродуманные финансовые операции приведут к большим убыткам. Берегите свое имущество от повреждения.

Стрелец

Могут всплывать прежние обиды и взаимные претензии. Достичь взаимопонимания с партнерами будет сложно. Вовремя меняйте тему разговора на нейтральную.

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Козерог

Дети порадуют вас своими успехами. Проявите заинтересованность их делами. Сделайте для них что-то приятное.

Водолей

Не берите взяток. Не вступайте в конфликт с законом. Лучше меньше заработать в этот день, но чувствовать себя безопасно.

Рыбы

Вызывать зависть друзей и подруг опасно. Не стоит им рассказывать о своем счастье. Безопаснее молча послушать их рассказы.

Астролог назвала знаки, которые имеют шанс укрепить организм на год вперед.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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