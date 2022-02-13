Гороскоп на 14 февраля: почему этот день на самом деле так особенный

Все будет удаваться тому, кто приложит усилия и проявит все свои способности. Фото: pixabay.com

14 февраля прислушайтесь к голосу своего сердца. Не делайте того, чего не желаете. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день музыкантов, поэтов, архитекторов, – говорит астролог. – Раскрывается полностью ощущение прекрасного. Гениальные идеи будут приходить с утра. Это действительно особый день. Обостряется интуиция у врачей. Поставленным в этот день диагнозам следует доверять. Будьте милосердны. Не следует ранить людей грубым словом или поведением. Сентиментальные натуры не могут сдерживать слез. Все будет удаваться тому, кто приложит усилия и проявит все свои способности. Это время новых свершений и побед. Не бойся показаться забавными. Счастье, деньги и всемирное признание ждет смелых и мудрых".

Овен

Не заключайте важных деловых сделок. Материальную выгоду вы не получите. Следите за оформлением финансовых бумаг. Ошибки приведут к ущербу.

Телец

Заметных финансовых ограничений у вас не будет. Смело реализуйте свои идеи. Окажите материальную помощь нуждающимся.

Близнецы

Денег не будет хватать на покрытие всех необходимых расходов. Разделите расходы между членами семьи. Купленная одежда и обувь не будут носить долго.

Рак

Ожидаемые деньги поступят в срок. Совершите запланированный поход по магазинам. Вкладывайте деньги в недвижимость.

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Лев

Сумма полученного заработка позволит частично удовлетворить ваши потребности. Не покупайте лотерейные билеты. Заметного выигрыша не будет.

Дева

Ожидайте прибыли. Хорошее время для укрепления финансовых позиций. Перенесите поход по магазинам на вторник.

Весы

Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами будут неудачными. Вечер посвятите общению с родными.

Скорпион

Дела будут идти прекрасно. При необходимости обращайтесь за поддержкой к спонсорам. Реализации ваших планов будут содействовать друзья.

Стрелец

Неудачный день для ведения денежных переговоров. Надеяться на выгодные предложения не следует. Вкладывайте деньги в обустройство собственного дома.

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Козерог

Немалая сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами мудро. Рассчитайте расходы до конца месяца.

Водолей

Деньги будут поступать небольшими суммами. Хорошо продумайте свои дневные расходы. Произведите сначала неотложные расчеты.

Рыбы

Часть прибыли не попадет в ваши руки. Остерегайтесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей.

14-20 февраля все успеет тот, кто не спешит. Астролог поразила прогнозом на неделю.