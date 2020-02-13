Гороскоп на 14 февраля: лучший прогноз для влюбленных

 
Ексклюзивы
1/5
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 891
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
Просмотров: 954
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 1062
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 1242
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2079
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4275
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3375
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 774
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8046
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
6
6
4
6
5
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
СБУ разоблачила подробности махинаций Киевметростроя
СБУ разоблачила подробности махинаций Киевметростроя
Украинцы испытали французские вертолеты в спецоперации: яркие фото
Украинцы испытали французские вертолеты в спецоперации: яркие фото
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Видео
Все видео
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
"Не прилетит волшебник в голубом вертолете" – украинцы записали видео из Уханя
"Не прилетит волшебник в голубом вертолете" – украинцы записали видео из Уханя
Винницкому полицейскому, который бил и унижал задержанного, объявили о подозрении
Винницкому полицейскому, который бил и унижал задержанного, объявили о подозрении
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 774
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2331
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1107
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1782
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 февраля 2020
Просмотров: 288
Дідусик
Наші робочі столи стоять поряд. Сергій мимоволі слухає мої розмови. — А хто такий дідусь? — питає. — Ти йому часто дзвониш. ...
пятница, 14 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 14 февраля: лучший прогноз для влюбленных

  Комментировать
Гороскоп на 14 февраля: лучший прогноз для влюбленных
Чувство справедливости будет толкать людей на защиту обиженных и слабых. Фото: astrozodiac.net

14 февраля - день страстных натур. Звезды будут вдохновлять людей на рыцарские поступки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чувство справедливости будет толкать людей на защиту обиженных и слабых, - говорит астролог. - Время романтиков. Признавайтесь любимым в любви. Их сердца в этот день будут более склонны к проявлению чувств. Однако не стоит принимать на веру все обещания. Реальность скорректирует полет фантазии. Влюбленным этот день обещает много приятных неожиданностей".

Овен

Чрезмерное доверие вновь подведет вас. Раскрывать свое сердце знакомым не следует. Ваша тайна станет известна широкой публике.

Телец

Проблем с деньгами не будет. Не стоит заниматься куплей-продажей недвижимости. Желание найти более достойную партию толкнет вас на поиски приключений. Финал будет неутешительным. Берегите верных вам партнеров.

Близнецы

Действия окружающих могут вызывать ваше возмущение. Они не будут слышать ваших уместных замечаний. Зато по-настоящему порадуют дети.

Рак

Озабоченность избавит вас романтического вдохновения. Однако отказываться от вечерней прогулки с милыми не стоит. Романтический ужин перейдет в страстную ночь.

Лев

Диалог с представителями противоположного пола не состоять. Попробуйте воздержаться от резких высказываний в их адрес. Вечер лучше провести с друзьями.

Дева

Любимые захотят легкости в отношениях. Не ограничивайте их свободу. Повода для трагических переживаний не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет с ценами в Украине

Весы

Хорошо налаженный бизнес будет приносить стабильный результат. Новые проекты будут убыточными. В доме возобновляется приятная атмосфера. Вы будете чувствовать себя уютно среди близких людей. Наслаждайтесь.

Скорпион

Остро будут восприниматься все недостатки окружающих. Спонтанные действия любимых принесут вам неприятности.

Стрелец

Вас могут втянуть в неприятную историю. Храните дистанцию при общении. Не следует вмешиваться в чужую частную жизнь.

Козерог

Будьте сдержанными. Импульсивные действия с вашей стороны могут навредить отношениям. Реакция любимых будет неожиданно резкой.

Водолей

Старайтесь не впадать в депрессивное настроение. Всегда быть сильными нельзя. Обратитесь за моральной поддержкой к милым.

Рыбы

Уровень заработка будет постепенно расти. Значимых событий в личной жизни не будет. Поддерживайте общение с приятными вам людьми. Говорите близким теплые слова.

Многие голливудские звезды выглядят намного моложе своего возраста. Их секрет не в пластических операциях.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 14 февраля: лучший прогноз для влюбленных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

Казнили одного из самых кровавых маньяков

Самое читаемое
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 3 Просмотров: 39924
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 29538
&quot;Устроил истерику и сбежал&quot;: министр обороны опозорился во время интервью
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
 5 Просмотров: 15192
&quot;Понаехали, и мы вас терпим&quot; - в Киеве произошел языковой скандал
"Понаехали, и мы вас терпим" - в Киеве произошел языковой скандал 2 Просмотров: 13752
&quot;Мы вас не избирали. Вы - никто&quot; - Скрыпин обратился к Ермаку
"Мы вас не избирали. Вы - никто" - Скрыпин обратился к Ермаку 2 Просмотров: 12852
Общество
Гладковський сводил любовницу в цирк
Гладковський сводил любовницу в цирк Просмотров: 1035
Скалецкая хочет больше денег на медреформу
Скалецкая хочет больше денег на медреформу Просмотров: 153
Дело Кернеса направили в Полтаву
Дело Кернеса направили в Полтаву Просмотров: 180
Когда и как украинцев заберут из Китая. Что их ждет в Украине
Когда и как украинцев заберут из Китая. Что их ждет в Украине Просмотров: 216
Грымчаку продлили домашний арест
Грымчаку продлили домашний арест Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
4
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
3
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык
2
"Понаехали, и мы вас терпим" - в Киеве произошел языковой скандал
2
The Washington Post написал статью о Зеленском и олигархах
Голосов: 48808
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua