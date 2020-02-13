Гороскоп на 14 февраля: лучший прогноз для влюбленных

Чувство справедливости будет толкать людей на защиту обиженных и слабых. Фото: astrozodiac.net

14 февраля - день страстных натур. Звезды будут вдохновлять людей на рыцарские поступки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чувство справедливости будет толкать людей на защиту обиженных и слабых, - говорит астролог. - Время романтиков. Признавайтесь любимым в любви. Их сердца в этот день будут более склонны к проявлению чувств. Однако не стоит принимать на веру все обещания. Реальность скорректирует полет фантазии. Влюбленным этот день обещает много приятных неожиданностей".

Овен

Чрезмерное доверие вновь подведет вас. Раскрывать свое сердце знакомым не следует. Ваша тайна станет известна широкой публике.

Телец

Проблем с деньгами не будет. Не стоит заниматься куплей-продажей недвижимости. Желание найти более достойную партию толкнет вас на поиски приключений. Финал будет неутешительным. Берегите верных вам партнеров.

Близнецы

Действия окружающих могут вызывать ваше возмущение. Они не будут слышать ваших уместных замечаний. Зато по-настоящему порадуют дети.

Рак

Озабоченность избавит вас романтического вдохновения. Однако отказываться от вечерней прогулки с милыми не стоит. Романтический ужин перейдет в страстную ночь.

Лев

Диалог с представителями противоположного пола не состоять. Попробуйте воздержаться от резких высказываний в их адрес. Вечер лучше провести с друзьями.

Дева

Любимые захотят легкости в отношениях. Не ограничивайте их свободу. Повода для трагических переживаний не будет.

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Весы

Хорошо налаженный бизнес будет приносить стабильный результат. Новые проекты будут убыточными. В доме возобновляется приятная атмосфера. Вы будете чувствовать себя уютно среди близких людей. Наслаждайтесь.

Скорпион

Остро будут восприниматься все недостатки окружающих. Спонтанные действия любимых принесут вам неприятности.

Стрелец

Вас могут втянуть в неприятную историю. Храните дистанцию при общении. Не следует вмешиваться в чужую частную жизнь.

Козерог

Будьте сдержанными. Импульсивные действия с вашей стороны могут навредить отношениям. Реакция любимых будет неожиданно резкой.

Водолей

Старайтесь не впадать в депрессивное настроение. Всегда быть сильными нельзя. Обратитесь за моральной поддержкой к милым.

Рыбы

Уровень заработка будет постепенно расти. Значимых событий в личной жизни не будет. Поддерживайте общение с приятными вам людьми. Говорите близким теплые слова.

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