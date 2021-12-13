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вторник, 14 декабря 2021 07:00

Гороскоп на 14 декабря: каким знакам удастся влюбить в себя кого угодно

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Гороскоп на 14 декабря: каким знакам удастся влюбить в себя кого угодно
Пригласите на свидание человека, который давно симпатизирует вам. Фото: pixabay.com

14 декабря – отличный день, чтобы покупать подарки. Удастся выбрать качественные вещи по хорошим ценам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Тяжелее дела пойдут после обеда, – говорит астролог. – Эмоциональные перепады будут чередоваться с ощущением полной беспомощности. Плохо будет работать голова и подводить память. Не стоит заводить новых важных дел. Отложите решение сложных задач. Чаще чередуйте работу с отдыхом. Еще одной неприятной стороной дня является начало новой волны обострения финансовых проблем. Поэтому не стоит подвергаться штрафам и накапливать долги. Особенно волшебными в этот день будут чувствовать себя Львы, Скорпионы и Козероги. Вы способны влюбить в себя кого угодно. Пригласите на свидание человека, который давно симпатизирует вам".

Овен

Доходный день. Заработки порадуют. Вам могут вернуть прежний долг. Пора подумать о расширении бизнеса.

Телец

Дефицит вашего бюджета не будет уменьшаться. Однако появятся новые перспективные проекты. Рассматривайте их. Не торопитесь с принятием решения.

Близнецы

Денежный поток будет постепенно увеличиваться. Появится возможность решить проблемные финансовые вопросы.

Рак

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Есть смысл хорошо поработать в этот день. Это поможет выйти на новый уровень материального довольствия.

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Лев

Существенно влиять на ход финансовых дел вы не сможете. Наблюдайте за изменениями на рынке. Своевременно реагируйте на них.

Дева

Плановая экономика будет процветать. Идти на эксперименты в финансовой сфере не стоит. Ничем хорошим это не кончится. Окажите материальную поддержку родителям.

Весы

Заработки и расходы хорошо сбалансированы. Дела постепенно идут вверх. Своевременно оплачивайте счета и купите подарки.

Скорпион

Размер заработка зависит от вашей работоспособности. Контролируйте движение денег. Утерянные вещи найти будет сложно.

Стрелец

Не прилагайте чрезмерных усилий по улучшению своего материального положения. Сейчас доходы будут оставаться низкими. В скором времени ситуация изменится.

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Козерог

Материальные споры будут разрешаться в вашу пользу. Покупки совершайте утром.

Водолей

Самостоятельно большой суммы не заработать. Сочетайте свои усилия с ресурсами компаньонов. И у вас будет солидная прибыль.

Рыбы

Удерживается средний уровень доходов. Ограничьтесь приобретением повседневных товаров. Не выставляйте в продажу свои вещи.

Астролог удивила прогнозом на 2022 год.

Автор: Gazeta.ua
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