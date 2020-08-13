Гороскоп на 14 августа: чего нельзя делать в этот день

Не начинайте судебных процессов. Отстоять правду таким образом не получится. Фото: pixabay.com

14 августа - день больших финансовых потрясений. Будьте готовы оперативно решать проблемные вопросы. Не рассчитывайте на поддержку знакомых. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день обстоятельства будут жестко давить на людей, - говорит астролог. - Особенно на руководителей больших и малых рангов. Увеличится количество рейдов представителей исполнительной власти с проверками на предприятия и в организации. Не начинайте судебных процессов. Отстоять правду таким образом не получится. Следите за малышами. Их шалости могут привести к несчастным случаям. Пожилым людям следует избегать падения. Передвигайтесь в сопровождении кого-то из знакомых. Приятных сюрпризов будет мало. Денег не хватает на покрытие всех расходов. Рассчитывайтесь за предоставленные услуги наличными. Не выставляйте своих вещей на продажу".

Овен

Не вызывайте любимых на откровенный разговор. Вы можете много лишнего наговорить друг другу. Развлекитесь каждый по-своему.

Телец

Снижаются ваши потребности в сексуальных контактах. Жены (мужья) могут неверно понять вас. Не лишайте их тепла и ласки.

Близнецы

Избегайте любовного треугольника. Больше всего проблем от этого будете иметь именно вы. Умейте вовремя расстаться с прежними возлюбленными.

Рак

Романтического настроения не будет. Удовлетворите свое желание побыть наедине. Послушайте любимую музыку.

Лев

В этот день вы начнете остро реагировать на неуместны поступки партнеров. Не давайте волю языке. Умейте контролировать себя при любых обстоятельствах.

Дева

Разбудить страсть в сердце любимых не удастся. Они будут подавлены ежедневными хлопотами. Предложите свою помощь.

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Весы

День пройдет слишком быстро. Работа не будет оставлять свободного времени. Личные планы придется менять. Не идите вопреки обстоятельствам. Подождите.

Скорпион

Старайтесь придерживаться данного партнерам слова. Скорректируйте график своей работы. Освободите вечер. Не откладывайте встречи.

Стрелец

В вашем кругу появятся новые влиятельные знакомые. Завязывать с ними близкие отношения не стоит. Держите дистанцию. Добра не будет из такого романа.

Козерог

Любимые будут избегать встречи с вами. Такое их поведение больно поразит вас. Не спешите отчаиваться. Вскоре недоразумение образуется.

Водолей

Вы почувствуете потребность в надежных отношениях. Присмотритесь. Любимые тоже хотят изменений. Время перейти на новый уровень.

Рыбы

Целый день окружающие будут портить вам настроение. Не несите раздражение домой. Вы можете сгоряча оскорбить любимых.

Финансовый кризис уже дает о себе знать. Денег в кошельке немного, а цены выросли. Астролог дала советы, как прожить неделю с 10 по 16 августа, чтобы она стала лучшим периодом лета.