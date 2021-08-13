Гороскоп на 14 августа: чего делать нельзя

Контролируйте показатели артериального давления. В этот день нельзя начинать новую диету. Фото: pixabay.com

14 августа будет беспокоить изжога. Меняется кислотность желудочного сока. Откорректируйте соответствующим образом свой дневной рацион питания. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Обходите агрессивно настроенных животных на улице, - говорит астролог. - Не провоцируйте их нападение. Осторожно обращайтесь и с домашними любимцами. Повышается риск инфекционных заболеваний. Уделяйте больше внимания личной гигиене. Проверяйте качество пищевых продуктов. Увеличится количество больных на инфаркты и инсульты. Вы относитесь к группе риска. Контролируйте показатели артериального давления. В этот день нельзя начинать новую диету, есть консервы, налегать на холодные лимонады и мороженое. Легко будет спровоцировать пищевое отравление и ангину".

Овен

Возможны спазматические сужение желчегонных протоков. Будут возникать симптомы отравления. Перейдите на диетическое питание. Примите теплую ванну.

Телец

Берегите горло от простуды. Не стоит пить холодные напитки. Можно потерять голос.

Близнецы

Будет наблюдаться общая слабость организма. Не стоит принимать тонизирующих препаратов. Попробуйте хорошо выспаться за эти дни.

Рак

Ухудшается мозговое кровоснабжение. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь.

Лев

Уделите больше внимания личной гигиене. Хорошо мойте руки после пребывания на улице. Берегитесь заболевания вирусным гепатитом.

Дева

Нельзя экспериментировать с новыми диетами. Еда будет хуже усваиваться. Голодать опасно. Пейте много чистой воды.

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Весы

Проведите профилактику легочных заболеваний. Начните утро с дыхательной гимнастики. Хорошо проветривайте жилое помещение.

Скорпион

Следите за работой сердца. Больных будет беспокоить одышка. Здоровым людям следует чаще делать перерывы во время занятий физическим трудом.

Стрелец

Держите ноги в тепле. Не провоцируйте появления простуды и насморка. Больным циститом стоит следить за самочувствием.

Козерог

Обостряются болезни щитовидной железы. Повышается внутренняя тревожность. Попейте успокоительное. Уменьшайте физические нагрузки.

Водолей

Будьте осторожны с приемом биологически активных добавок к пище. Внимательно читайте инструкцию по их применению. Остерегайтесь подделок.

Рыбы

Повышается чувствительность к фармпрепаратам. Снижайте привычную дозу приема лекарств. Откажитесь от употребления алкогольных напитков.

Астролог рассказала, что предвещают звезды на этой неделе.