Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной

Будут появляться гениальные идеи, которые помогут красиво подзаработать. Фото: astrozodiac.net

Неделя с 13 по 19 января порадует результатом. Увеличивайте количество контактов и переговоров. Получите то, чего хотите. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вдохновение вернется к людям творческим, - говорит астролог. – Будут появляться гениальные идеи, которые помогут красиво подзаработать. Даже плохая погода сейчас не будет портить настроение, потому что рядом будут самые дорогие люди. Наслаждайтесь любимой работой, проводите больше времени в семейном кругу. Тревоги отступят. Хотите, чтобы неделя стала успешной? Достаточно хотеть всего и сразу. Определитесь со своими желаниями".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Размер заработков разочарует. Поход по магазинам придется перенести. Человек, в которого вы влюблены, вряд ли ответит взаимностью. Не стоит тратит на это времени. Офтальмологические операции планируйте на конец недели.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Защищайте свои финансовые интересы. Напомните должникам, что пришло время возвращать заем. Поиск пары начинайте после 17 января. Придется выбирать между двумя претендентами.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Ваша недоступность может отпугивать потенциальных партнеров. Чаще улыбайтесь, первыми начинайте диалог. Остерегайтесь отравления угарным газом. Пассивное курение и удушье вызовут приступы головной боли.

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Рак (22 июня - 22 июля)

Семейные хлопоты будут мешать работе, поэтому на высокие заработки рассчитывать бесполезно. Остерегайтесь мошенничества. Проверяйте лично документы, под которыми ставите подпись.

Лев (23 июля - 23 августа)

Удастся получить то, что раньше казалось недостижимым. Сможете вдоволь заработать и приобрести вещь, о которой давно мечтаете. Не оставляйте без присмотра телефон. Избегайте любовных треугольников. Такие приключения закончатся плачевно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Работа пойдет вяло. Проявить себя смогут единицы. Держитесь в стороне от людей, которые набиваются вам в друзья. Позаботьтесь о создании уюта в своем доме. Не гонитесь за сверхприбылями.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Понадобятся терпение и умение приспосабливаться к новым условиям. Обновите круг общения, потому что старые друзья доставляют немало хлопот. Продумывайте каждый свой шаг. Смелее беритесь за дела, в которых вы новичок.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Отложите переезд к партнеру. Дайте себе время, чтобы лучше узнать друг друга. Отстаивайте свои материальные интересы. Не допускайте снижения зарплаты.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Зарплату будут задерживать. Обязанностей станет больше. Это будет раздражать, побуждать к поиску нового места работы. Соглашаться на другую должность пока не следует. Подождите с планированием пополнения в семье.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Дела будут идти неплохо. Достаточно проявлять скупость. Порадуйте себя и родных обновками. Большие расходы разделите с близкими. Для сохранения спокойствия в доме не переносите рабочие проблемы в семью. Цените личное пространство любимых.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Любимые и дети начнут ревновать вас к работе. Проведите выходные в кругу семьи. Подождите с приобретением недвижимости. Купленная квартира окажется сырой и холодной.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не покупайте секонд-хенд, особенно авто. Будут преследовать бывшие партнеры. Вы всячески будете избегать встречи, и правильно сделаете. Разговор все равно закончится ссорой.

Астролог рассказала, чего ждать каждому знаку зодиака в январе.