Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной

Вечером в субботу загадывайте желание. Оно сбудется. Фото: pixabay.com

В течение недели с 13 по 19 декабря станем свидетелями невероятных перемен. Люди решаться делать то, чего боялись раньше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Больше всего повезет мужчинам, - говорит астрологиня. – Попытки женщин что-то изменить будут иметь разрушительные последствия. Это время денежных уроков. Не берите взаймы, чтобы не попасть в материальную зависимость. Вечером в субботу загадывайте желание. Оно сбудется. Это суперуспешная неделя для Дев, Львов, Козерогов и Водолеев".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Умение быстро решать проблемы обернется против вас. Думайте на несколько шагов вперед. Сил будет не хватать, конкуренты будут опережать. Не заметите этого, потому что будете гнаться за результатом. Торопитесь с работы домой. Обнимите самых родных.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Выполнить все желания не удастся. Выигрывает тот, кто умеет ждать. Нельзя рисковать. Азарт приведет к проигрышу. Не берите кредит на квартиру или авто. Изменения в интерьере обсудите с любимыми.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Выберите самое важное из дел и завершайте его вовремя. Если будете хвататься за все, не получите ничего. Выходные – период потерь. Обходите азартные игры. Первыми пригласите на свидание того, кто нравится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Своевременно платите за коммунальные. Остерегайтесь штрафов. Не стоит планировать большие покупки на выходные. Новую работу предложат в четверг.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Спланируйте финансовую политику на полгода. Это позволит пережить нелегкие времена. Любимым не хватает тепла и ласки. Соглашайтесь на их инициативу отправиться в рождественское путешествие.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Удачной будет среда. Завершите дела, которые не хотите тащить в следующий год. Хорошее время для знакомства с родными партнера. Задумаетесь над здоровым образом жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Хорошо обдумайте, прежде чем начинать что-либо менять. Денег достаточно, но занимать их не надо. Со следующей недели дела пойдут лучше.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Будущее – в ваших руках. Лучший момент, чтобы просить о повышении или изменении коллектива. Ищите выход из тяжелого финансового положения. Часть семейного бюджета потратите на одежду, обувь, книги и абонементы в спортивные секции.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Не беспокойтесь из-за застоя в делах. Что-то изменить сумеют единицы. Возьмите отпуск и спланируйте следующий год. Сбережений хватит, чтобы провести праздники за границей. В самолете или поезде есть шанс встретить половинку.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Будете чувствовать себя успешными и полезными. Друзья будут обращаться за советом и поддержкой. Не сердитесь, если милые опаздывают на ужин или что-то идет не по плану.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Останетесь на плаву, потому что умеете быть гибкими. Доверяйте внутреннему голосу. Не позволяйте окружающему влиять на вас. Финансовая ситуация сложна. Посетите пожилых родственников.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Анализируйте события, происходящие в жизни. Будет много перемен, но будет мало что зависеть от вас. Судьба ведет правильным путём. Профессиональный успех отразится на заработках.

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