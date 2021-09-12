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понедельник, 13 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 13 сентября: почему сегодня надо заниматься благотворительностью

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Гороскоп на 13 сентября: почему сегодня надо заниматься благотворительностью
Все, что пожертвуете, вернется к вам сторицей. Будьте щедрыми. Фото: pixabay.com

13 сентября люди будут проявлять удивительное упрямство. Не пытайтесь кого-то убедить или перетянуть на свою сторону. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Обостряться родственные конфликты, - говорит астролог. - Каждый будет стоять на своем. Ослабляются защитные силы организма. Берегите здоровье. Не пора начинать закаливание. В этот день следует внимательно следить за качеством продуктов. Они могут быстро портиться. Стоит заниматься благотворительностью. Все, что пожертвуете, вернется к вам сторицей. Будьте щедрыми".

Овен

Вам не хватает здорового практицизма. Когда покупаете вещи, учитывайте их функциональность. Внешняя привлекательность может быть обманчивой.

Телец

Родные потребуют материальной поддержки. Нагрузка на ваш кошелек возрастет. Дополнительной прибыли не ожидается. Выбросьте из дома старый хлам.

Близнецы

Не стоит позволять посторонним вмешиваться в ваши финансовые дела. Относитесь критически к советам. Занимать людям деньги не следует.

Рак

Вы можете рассчитывать на удачу. Она будет сопровождать вас в решении имущественных вопросов. На счастливцев ожидает выигрыш. Так что есть смысл участвовать в акциях и розыгрышах.

Лев

Остро будут ощущаться финансовые ограничения. Однако всегда будет находиться выход в трудных ситуациях. Сумейте только договариваться с людьми и не нарушайте данного слова.

Дева

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Изменение места работы в этот день приведет к улучшению материального положения.

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Весы

В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Верно направлена финансовая политика вскоре принесет хорошие доходы.

Скорпион

Старайтесь не допустить значительных потерь. За мелкими не жалейте. Удача в финансовых вопросах в этот день будет сопровождать вас.

Стрелец

День финансового успеха. Ничто не будет препятствовать. Действуйте смело. Внешние обстоятельства будут способствовать обогащению.

Козерог

Из-за халатности партнеров по бизнесу вы избавитесь дополнительной прибыли. Старайтесь не терять материальной независимости.

Водолей

Большинство заработанного пойдет на погашение неотложных счетов. Не берите на себя ответственность за чужие деньги. Возможны убытки из-за шалости малышей.

Рыбы

Будут беспокоить ограничения в финансах. Это обстоятельство может сковывать деловую активность. Близкие поддержат вас.

В течение недели с 13 по 19 сентября хорошо пойдут дела у врачей, учителей и водителей.

Автор: Gazeta.ua
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