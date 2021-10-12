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среда, 13 октября 2021 07:00

Гороскоп на 13 октября: какие знаки разбогатеют

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Гороскоп на 13 октября: какие знаки разбогатеют
Позвольте жизни плыть медленно. Получайте удовольствие от каждого мгновения. Фото: pixabay.com

13 октября - удачное время для начала финансового взлета. Доходы будут расти. Об этомGazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Среда будет достаточно тревожным днем, - говорит астролог. – Люди будут беспокоиться по малейшему поводу. Повезет "совам". Вечером окружающие будут легче идти на контакт. Перенесите важные дела на послеобеденную пору. Внедрение новых проектов и открытия фирм отложите до конца недели. Посвятите время общению с искусством. Позвольте жизни плыть медленно. Получайте удовольствие от каждого мгновения. Разбогатеют Тельцы, Близнецы, Девы и Водолеи".

Овен

Рассчитывать на материальную поддержку со стороны окружающих не стоит. Вы останетесь один на один со своими финансовыми проблемами. Не бросайте деньги на ветер.

Телец

Любимые будут нарушать свои обещания. Однако выяснять причины такого поведения сейчас не следует.

Близнецы

Не позволяйте себе флиртовать с коллегами. Это может вызвать слишком громкий резонанс. Злые язык не будут дремать.

Рак

Хорошо просчитывайте свои финансовые шаги. Не вкладывает собственные средства в чужой бизнес. Поддерживайте хорошие отношения с соседями. Они не раз помогут вам.

Лев

Не давайте финансовых расписок. Не берите ссуд. Ситуация остается непростой. Старайтесь не усложнять ее.

Дева

Вас будет утомлять окружающая суета. И предложения любимых могут казаться неуместными. После работы отдохните в уютном помещении.

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Весы

Наведите порядок в своей бухгалтерии. Определите причину увеличения финансовых затрат. Большинство заработанного будут поглощать хозяйственные нужды. Чаще советуйтесь с любимыми. Не навязывайте свою точку зрения.

Скорпион

Партнеры в этот день не склонны к дипломатичности. Уступайте любимым. Учитывайте их вкусы и предпочтения. Избегайте конфронтации.

Стрелец

Свидания могут превратиться в пустую болтовню. Милым не хватает вашей инициативности. Не сидите в ожидании желанного тепла. Действуйте.

Козерог

Займитесь любимыми делами. Не сидите дома в ожидании милых. Они будут решать собственные проблемы.

Водолей

Работайте на перспективу. Израсходованные в это время на поддержку и расширение бизнеса деньги вскоре обернутся увеличением доходов.

Рыбы

Сохраняется средний уровень доходов. Старайтесь сбалансировать заработки и расходы. Отложите приобретение одежды и обуви.

Какие сюрпризы готовит середина осени, астролог рассказала в недельном гороскопе.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
13
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