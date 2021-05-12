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четверг, 13 мая 2021 07:00

Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны

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Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Поблагодарите судьбу и людей, которые поддерживают и добавляют сил. Ничего случайного не будет. Фото: pixabay.com

13 мая будет много мистики и загадок. Станут известны тайны, которые от вас скрывали годами. В вашу жизнь могут возвращаться люди, об отношениях с которыми пытались забыть. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Утро придаст оптимизма, - говорит астролог. - И поводов для этого искать не придется. Просто оно пройдет легче предыдущего. Не так будут давить долги и обязательства. Некоторые проблемы отпадут сами по себе. Вы всегда будете в нужном месте в нужное время. Это будет самый мистический день весны. Многое будет прибегать без особых усилий. Поблагодарите судьбу и людей, которые поддерживают и добавляют сил. Ничего случайного не будет. Вечером позвольте себе расслабиться в уютном кафе. Читайте любимые книги. Смотрите приятный фильм. Не торопитесь. Насладитесь временем затишья в бурном потоке ежедневных событий".

Овен

Пользуйтесь осторожно бытовой техникой. Ее ремонт обойдется недешево. Не отказывайте родным в материальной поддержке. Ваши дела идут хорошо.

Телец

Средств хватает на осуществление необходимых покупок и работ по дому. Но заранее планировать расходы не надо. Ваша финансовая поддержка понадобится окружающим.

Близнецы

Значительных финансовых поступлений не будет. Старайтесь без необходимости не ходить по рынку. Приобретете лишние вещи. А карманы опустеют.

Рак

Увеличивается список расходов. Но имеющихся средств хватает на их покрытие. Беспокоиться о недостатке денег не надо. Внимательно считайте.

Лев

В этот день заниматься решением финансовых проблем не следует. Позже исправить допущенные ошибки не удастся. Берегите кошелек.

Дева

Проблем с деньгами не будет. Однако желательно не делать крупные покупки. Есть риск приобрести некачественный товар. Проверяйте заполнения гарантийных талонов.

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Весы

Дополнительных расходов потребует дом. Вашей экономике необходимы дополнительные финансовые вливания. Подумайте о возможном расширении своей деятельности.

Скорпион

Ваши финансовые возможности ограничены. Берегите свои вещи от повреждения. Увеличатся расходы на нужды детей.

Стрелец

Не носите с собой чрезмерной суммы денег. Вы не заметите потери части из них. Есть опасность переплаты за предоставленные сервисные услуги.

Козерог

Поступят ожидаемые деньги. Оплатите только необходимые счета. Отдавайте предпочтение безналичной форме расчета.

Водолей

Продолжается трудный финансовый период. Существенных денежных поступлений не будет. Не делайте долгов. Вернуть их вовремя будет сложно.

Рыбы

Ваши финансовые позиции укрепляются. Способствуйте повышению своего материального обеспечения. Придется выбирать между вечерним отдыхом и работой.

Астролог рассказала, что приготовила весна напоследок.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
13
мая

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