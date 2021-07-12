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Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период

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Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Следите за самочувствием. Резкие колебания атмосферного давления будут вызывать головную боль. Фото: pixabay.com

13 июля окружающие не оставят вас один на один с проблемой. Рядом будут надежные друзья. Важно вовремя попросить о помощи. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Поводов для волнения будет достаточно, - говорит астрологиня. - Новости будут вызывать беспокойства. Не спешите действовать. Импульсивные действия только усугубят ситуацию. Спонтанные решения не будут носить конструктивный характер. Подвергайте сомнению услышанное. Не давайте волю гневу. Следите за самочувствием. Резкие колебания атмосферного давления будут вызывать головную боль. Счастливый период начнется для Близнецов, Львов и Стрельцов".

Овен

Уровень заработка снижается. Не стоит покупать товары в рассрочку. Погасить кредит будет сложно.

Телец

Сведите к минимуму финансовые операции. Избегайте участия в авантюрных проектах. В результате вы можете недосчитаться части своих денег.

Близнецы

Прибыльным обещает быть поздний вечер. Перенесите вынесения решений по финансовым вопросам на вечернее время.

Рак

Существенных изменений в сфере финансов не предвидится. Не теряйте здравого практицизма. Часть прибыли стоит сэкономить.

Лев

Деньги будут поступать вовремя. И независимо от количества дохода будет ощущаться нехватка средств. Большие суммы будут расходоваться на нужды семьи.

Дева

Дефицита средств не будет. Возможны убытки из-за приобретения некачественного товара. Внимательно подходите к выбору вещей в магазинах.

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Весы

Деньги будут быстро исчезать из кармана. Отложите начало ремонтных работ. Мастера наделают ошибок. На их исправление уйдет много времени и дополнительные средства.

Скорпион

Будут поступать небольшие прибыли. Они помогут вам обеспечить ежедневные расходы до получения основного заработка. Избегайте задолженностей.

Стрелец

Вовремя будут находиться нужные вещи за умеренные деньги. Удача будет сопровождать вас в мелочах. Рассчитывать на сверхприбыль не следует.

Козерог

В вашем кармане ограничена сумма. Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны родственников. Отложите приобретение товаров для дома.

Водолей

Увеличивается список срочных выплат. Сумейте экономно распорядиться имеющейся суммой. Не стоит без определенной цели гулять по магазинам.

Рыбы

Это день убытков. Ваши вещи могут быть повреждены. Будьте осторожны при осуществлении торговых операций. Следите за кошельком.

Неделя с 12 по 18 июля будет богатой на знакомства. Не спешите сближаться с теми, кого видите впервые.

Автор: Gazeta.ua
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