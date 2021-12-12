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понедельник, 13 декабря 2021 07:00

Гороскоп на 13 декабря: чья жизнь превратится в настоящую сказку

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Гороскоп на 13 декабря: чья жизнь превратится в настоящую сказку
Купленная в этот понедельник одежда не будет носить. В магазин идите утром. Фото: pixabay.com

13 декабря вас могут попытаться вовлечь в конфликт. Оставайтесь в стороне. Нейтральная позиция будет наиболее выгодна. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день люди почувствуют прилив творческой энергии, – говорит астролог. – Вдохновение посетит не только представителей искусства. Воспользуйтесь случаем насладиться процессом создания чего-то особенного. Не сидите без дела. Однако избегайте экстремальных нагрузок. Не переедайте, следите за давлением. Продолжается период повышенной опасности на дорогах. Не теряйте бдительности. Купленная в этот понедельник одежда не будет носить. В магазин идите утром. Вечерние покупки будут малорезультативными. Жизнь Весов, Раков, Овнов и Козерогов превратится в сказку. Наконец-то вам повезет. Воспользуйтесь положением, чтобы добиться своей цели".

Овен

Просто утром вас ждет приятный сюрприз. Вы сможете сэкономить деньги. Так появится дополнительный финансовый резерв.

Телец

Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Сохраните существующие средства. Жить на широкую ногу сейчас небезопасно.

Близнецы

Вам будут перепадать мелкие подработки. Они помогут некоторое время продержаться. Обойдитесь минимумом затрат.

Рак

Насыщенный режим жизни потребует соответствующего финансирования. Однако денег будет достаточно. Начался период денежного расцвета.

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Лев

Не конфликтуйте с руководством. Будет страдать ваш карман. Заемные у вас деньги люди не смогут вовремя вернуть.

Дева

Можно рассчитывать на незначительные прибыли. Вечером не следует решать финансовые вопросы.

Весы

Прилагать чрезмерные усилия для улучшения материального положения не следует. Заметных изменений пока не будет. Удовлетворитесь средним уровнем прибыли.

Скорпион

Потребуется дополнительная сумма на поддержание здоровья. Не нанимайте рабочих. За некачественную работу они возьмут большие деньги.

Стрелец

Начинается период денежной нестабильности. Не берите кредиты и ссуды. Вы попадете в финансовую кабалу. Избегайте штрафов.

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Козерог

Все без изменений. И это приятная новость. Ущерба не ожидается. Не следует менять место работы. Удачными будут вечерние покупки.

Водолей

Финансовый риск в этот день может привести к банкротству. Будьте крайне осмотрительны. Уменьшайте список расходов.

Рыбы

Вы будете чувствовать определенную ограниченность в финансах. Однако порадовать себя небольшой приятной покупкой можно. Только не стоит покупать одежду.

Астролог рассказала, что принесет 2022 год Тельцам.

Автор: Gazeta.ua
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