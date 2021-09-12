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воскресенье, 12 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 12 сентября: кому сегодня нельзя тратить деньги

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Гороскоп на 12 сентября: кому сегодня нельзя тратить деньги
Семейным Тельцам не стоит удаляться от любимых. Они потребуют вашего внимания. Фото: pixabay.com

12 сентября воздержитесь от покупок недвижимости и авто. Важные дела планируйте на вечер. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо будет работать целенаправленным, - говорит астролог. - Не рассеивайте свое внимание, иначе дела не пойдут. Воздержитесь от азартных игр. Потеряете все сбережения. Семейным Тельцам не стоит удаляться от любимых. Они потребуют вашего внимания. Зря подозреваете их в измене. Они вам верны. Весам в случае ухудшения самочувствия следует оставаться дома. Тельцам, Близнецам и Скорпионам сегодня нельзя тратить деньги".

Овен

Ожидать от окружающих тонкой чувствительности не стоит. Говорите им о своих сомнениях и проблемы. И тогда вы можете надеяться на помощь.

Телец

Используйте возможность объясниться с любимыми. Вспомните вместе лучшие моменты совместной жизни. Организуйте импровизированный романтический вечер.

Близнецы

Помогите своему счастью найти дорогу к вам. Посетите сайт знакомств. Не следует спорить о чем-то.

Рак

Время знакомить любимых с родственниками. Ваш выбор им понравится.

Лев

Уделите внимание завершению собственных дел. Позаботьтесь о совершенствовании своего имиджа. Вскоре в вашей жизни начнется период любви.

Дева

Множество срочных дел не оставят времени на личное. Любимым также не до свиданий. Чаще находите возможность позвонить им.

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Весы

Создать надежный союз в ближайшее время не удастся. Эти дни будут способствовать разрыву отношений. Берегите мир в своем доме.

Скорпион

Доброжелатели могут посеять зерно недоверия между вами и любимыми. Будьте честными. Даже малая ложь может испортить ваши отношения с дорогими людьми.

Стрелец

Придерживайтесь своих обещаний. Особенно если накануне выходных пообещали что-то детям. Не теряйте доверие малышей.

Козерог

Все проблемы между вами и партнерами могут возникнуть из-за упрямства. Каждый будет стоять на своем. Будьте более гибкими.

Водолей

Продолжается кризисный период в отношениях. Не допускайте супружеской измены. Вы пожалеете об этом необдуманном поступке.

Рыбы

Ожидается несколько радостных событий. В любви и супружеской жизни произойдут перемены к лучшему. Можно планировать пополнение в семье.

Астролог поразила прогнозом на сентябрь.

Автор: Gazeta.ua
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