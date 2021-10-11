Гороскоп на 12 октября: назвали самые привлекательные знаки зодиака

Характер любимых изменить невозможно. Не допускайте поучительного тона при общении с ними. Фото: pixabay.com

12 октября - самый тяжелый день недели. Придется постоянно возвращаться к решению одних и тех же вопросов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не следует заключать деловых соглашений, - говорит астролог. - Проведение рекламных акций желательно перенести. Люди будут критически относиться к новой информации. Повышается уровень агрессивности у людей и животных. Старайтесь не провоцировать кого-то на конфликты. Характер любимых изменить невозможно. Не допускайте поучительного тона при общении с ними. Замечайте их лучшие черты. Девы, Раки, Стрельцы и Скорпионы будут привлекательными. Их красота этого дня очарует многих".

Овен

День принесет немало убытков. Особенно если слишком быстро принимать решения по расходам. Не забывайте свои вещи в транспорте. Перечисляйте деньги у кассы.

Телец

Держите запас денег на непредвиденные расходы. Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительные убытки.

Близнецы

Не берите ссуд. Отказывайтесь от рискованных финансовых операций. Этот день может стать началом кризисного периода развития вашей экономики.

Рак

Не одалживайте людям денег. Не сдавайте в аренду своей недвижимости. Будете иметь слишком много хлопот. Прибыль не будет стоить этого.

Лев

Денег в кармане мало, но соглашаться на новую должность не следует. Экономической выгоды не будет. Вас не удовлетворят и предложенные условия работы.

Дева

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Вашей невнимательностью могут воспользоваться другие. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

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Весы

Заметных сдвигов к лучшему не предвидится. Позвольте делам течь по инерции. Увеличиваются расходы на нужды детей.

Скорпион

Вы будете иметь неплохие шансы удачно разместить свой капитал. Мыслите стратегически.

Стрелец

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Не покупают компьютеров.

Козерог

Будьте последовательны. Не предавайте проверенной временем экономической политике. Хорошо налаженный бизнес будет давать стабильные прибыли.

Водолей

Денежные переводы будут задерживаться. Из-за нехватки средств некоторые дела придется отложить. Не берите кредиты под залог. Немного подождите.

Рыбы

Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Рассчитывать на помощь со стороны родственников не стоит.

Неделя с 11 по 17 октября начнется с недомолвок и обид. Астролог посоветовала, как стать успешным и достичь своей цели.