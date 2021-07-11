Гороскоп на 12 июля: что в этот день делать нельзя

Не стоит назначать серьезные переговоры и первое свидание. Фото: pixabay.com

12 июля не стоит покупать одежду и обувь. Они не будет носиться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день люди будут действовать инстинктивно, часто вопреки здравому смыслу, - говорит астролог. - Бурные эмоциональные реакции могут вспыхивать от малейшего внешнего раздражения. Не стоит назначать серьезные переговоры и первое свидание. Обстоятельства будут складываться не в лучший способ. Лучше на пару дней отложить оформление деловых и финансовых бумаг. Хорошо пойдет работа руками. Мастера будут создавать великолепные изделия. Парикмахеры могут удачно экспериментировать. В этот день нельзя работать на огороде, стирать, косить и ремонтировать авто".

Овен

Сохраняется низкий уровень материального обеспечения. Не привлекайте чужие деньги в свой бизнес. Вскоре придется спорить с партнерами из процента с доходов.

Телец

Дефицита денег не будет. Будьте щедрыми на помощь ближним. Отдайте часть своих средств на благотворительные дела.

Близнецы

Будут поступать небольшие суммы денег. Этого будет достаточно для покрытия текущих расходов. Время приобрести бытовую технику.

Рак

Вы можете получить прибыль в виде наследства или подарка. Таким образом будет решена часть материальных проблем.

Лев

Скучать из-за материальных затруднений не придется. На все необходимое денег хватает. Еще немного будет оставаться.

Дева

Крайне неудачный день. Деловые партнеры могут подвести. Вместо ожидаемого дохода придется считать убытки. Необходимые покупки лучше совершать вечером.

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Весы

Увеличивается отток средств. Некоторая сумма может быть просто утерянной. Следите при осуществлении операций купли-продажи.

Скорпион

Положительных изменений в сфере финансов не ожидается. Позаботьтесь о сохранении и рациональном использовании существующих денег.

Стрелец

Не следует начинать оформление важных документов. Государственные организации будут работать с задержками. Процедура будет стоить дорого.

Козерог

Деньги будут даваться нелегко. Подарков судьбы стоит ожидать. Только мудрая финансовая политика поможет выйти из затруднительного положения без больших потерь.

Водолей

Финансовый вопрос будет стоять остро. От некоторых покупок придется отказаться. Изменение места работы существенно не повлияет на положение дел.

Рыбы

Ваши доходы не могут обеспечить желаемого прожиточного уровня. Кризисный период продолжается. Оценивайте ситуацию трезво. Не рискуйте.

Неделя с 12 по 18 июля будет богатой на знакомства. Не спешите сближаться с теми, кого видите впервые.