Гороскоп на 12 февраля: какие подарки приготовит судьба

Берегитесь звездной болезни. На высокомерных ждут ловушки. Фото: astrozodiac.net

12 февраля не пытайтесь изменить естественный ход событий. Доверьтесь судьбе. Все идет к лучшему. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"События этого дня помогут вам разобраться в реальной стоимости существующих отношений, - говорит астролог. - Многим судьба приготовит неожиданные подарки: повышение заработков, новые знакомства, приглашения на работу и ценные находки. Людям не хватит гибкости в поведении. Упорство и настойчивость - не плохие качества. Но стоит помнить об их целесообразном использовании. Проявляйте терпение в общении с малышами. Их упрямство и самоуверенность будут раздражать особенно сильно. Берегитесь звездной болезни. На высокомерных ждут ловушки".

Овен

Проблемный день. Имущественные споры будут решаться не в вашу пользу. Отложите решение вопросов распределения наследственности. Не покупайте недвижимости.

Телец

Заработки будут даваться нелегко, однако могут поступать вовремя. Должники могут вернуть вам деньги. Купленные товары будут служить долго.

Близнецы

Тревожным предчувствием верить не стоит. Пройдет немного времени, и вы оцените искренность чувств ваших избранников.

Рак

Отложите переезд на новую квартиру. Не начинайте ремонта. Закрывайте краны. Бытовые неурядицы могут повлечь большую потерю денег.

Лев

Завершается период материальной нестабильности. Вскоре ожидается повышение заработка. Не позволяйте себе лениться.

Дева

Увеличивается отток средств. Придется тратить и резервные суммы. Не стоит возвращаться к прежним бизнес-проектам. Обещанной прибыли не будет.

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Весы

Сведите к необходимому минимуму финансовую деятельность. Это не ваш день. Старайтесь не подвергаться на штрафные санкции.

Скорпион

Вторая половина дня принесет хорошую прибыль. Используйте возможность значительно повысить свои доходы. У вас может появиться влиятельный спонсор.

Стрелец

Не позволяйте себя обмануть. Доверять людям на слово в финансовых вопросах нельзя. Так можно потерять и деньги, и друзей.

Козерог

Полоса тотального безденежья проходит. Подумайте над возможностью увеличить финансовый оборот. Первые удачи вас ждут уже в эту среду.

Водолей

Заметных прибылей этот день не принесет. Серьезный ущерб тоже. А вот мелких материальных проблем избежать не удастся.

Рыбы

Вместо ожидаемой суммы поступит очередное сообщение о задержке с выплатами. Не спешите принимать новые финансовые предложения. Вряд ли они окажутся интересными.

12 февраля в Украине из-за сильного ветра объявляют штормовое предупреждение.