Гороскоп на 12 февраля: какие подарки приготовит судьба

 
Ексклюзивы
1/5
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
Просмотров: 630
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 2340
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 1863
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1566
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 333
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1071
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2394
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 657
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 3024
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2457
Фото
Все фото
6
5
7
8
7
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
В сети показали мусорную &quot;Говерлу&quot; на берегу Тисы в Карпатах
В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Видео
Все видео
"Оскар": о чем фильмы-победители и почему их стоит посмотреть
"Оскар": о чем фильмы-победители и почему их стоит посмотреть
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Интервью
1/5
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1566
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 999
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1719
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1026
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 531
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 459
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
среда, 12 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 12 февраля: какие подарки приготовит судьба

  Комментировать
Гороскоп на 12 февраля: какие подарки приготовит судьба
Берегитесь звездной болезни. На высокомерных ждут ловушки. Фото: astrozodiac.net

12 февраля не пытайтесь изменить естественный ход событий. Доверьтесь судьбе. Все идет к лучшему. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"События этого дня помогут вам разобраться в реальной стоимости существующих отношений, - говорит астролог. - Многим судьба приготовит неожиданные подарки: повышение заработков, новые знакомства, приглашения на работу и ценные находки. Людям не хватит гибкости в поведении. Упорство и настойчивость - не плохие качества. Но стоит помнить об их целесообразном использовании. Проявляйте терпение в общении с малышами. Их упрямство и самоуверенность будут раздражать особенно сильно. Берегитесь звездной болезни. На высокомерных ждут ловушки".

Овен

Проблемный день. Имущественные споры будут решаться не в вашу пользу. Отложите решение вопросов распределения наследственности. Не покупайте недвижимости.

Телец

Заработки будут даваться нелегко, однако могут поступать вовремя. Должники могут вернуть вам деньги. Купленные товары будут служить долго.

Близнецы

Тревожным предчувствием верить не стоит. Пройдет немного времени, и вы оцените искренность чувств ваших избранников.

Рак

Отложите переезд на новую квартиру. Не начинайте ремонта. Закрывайте краны. Бытовые неурядицы могут повлечь большую потерю денег.

Лев

Завершается период материальной нестабильности. Вскоре ожидается повышение заработка. Не позволяйте себе лениться.

Дева

Увеличивается отток средств. Придется тратить и резервные суммы. Не стоит возвращаться к прежним бизнес-проектам. Обещанной прибыли не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги

Весы

Сведите к необходимому минимуму финансовую деятельность. Это не ваш день. Старайтесь не подвергаться на штрафные санкции.

Скорпион

Вторая половина дня принесет хорошую прибыль. Используйте возможность значительно повысить свои доходы. У вас может появиться влиятельный спонсор.

Стрелец

Не позволяйте себя обмануть. Доверять людям на слово в финансовых вопросах нельзя. Так можно потерять и деньги, и друзей.

Козерог

Полоса тотального безденежья проходит. Подумайте над возможностью увеличить финансовый оборот. Первые удачи вас ждут уже в эту среду.

Водолей

Заметных прибылей этот день не принесет. Серьезный ущерб тоже. А вот мелких материальных проблем избежать не удастся.

Рыбы

Вместо ожидаемой суммы поступит очередное сообщение о задержке с выплатами. Не спешите принимать новые финансовые предложения. Вряд ли они окажутся интересными.

12 февраля в Украине из-за сильного ветра объявляют штормовое предупреждение.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 12 февраля: какие подарки приготовит судьба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 42114
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 29250
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
26
 Просмотров: 21907
Подростки работали в виртуальной порностудии
Подростки работали в виртуальной порностудии
5
 Просмотров: 14302
Лола со &quot;Школы&quot; порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
Лола со "Школы" порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
7
 1 Просмотров: 9918
Общество
Как прошли предыдущие сутки на Донбассе
Как прошли предыдущие сутки на Донбассе
Прессекретарем Ермака стала бывшая редактор модного журнала
Прессекретарем Ермака стала бывшая редактор модного журнала Просмотров: 747
ЕС выделил Украине 25 млн евро: куда пойдут средства
ЕС выделил Украине 25 млн евро: куда пойдут средства Просмотров: 162
Зеленский провел совещание относительно жителей оккупированной части Донбасса
Зеленский провел совещание относительно жителей оккупированной части Донбасса Просмотров: 333
Зеленский высказался о "Джокере" и "Темным рыцаре" с Telegram-канала
Зеленский высказался о "Джокере" и "Темным рыцаре" с Telegram-канала Просмотров: 558
Больше всего комментируют
10
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
5
Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения
3
Ярош о Зеленском: Оснований доверять ему еще нет
3
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
2
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
Голосов: 48768
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua