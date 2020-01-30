Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца

Встречи и свидания лучше планировать на субботу. Фото: astrozodiac.net

1 и 2 февраля люди будут стремиться к открытости и искренности в отношениях. Многим придется пересмотреть свое отношение к окружающим. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет возникать желание бороться за справедливость. Однако иногда эта борьба будет набирать формы уличной брани, - говорит астролог. - Оставайтесь в стороне. Вообще окружающие будут слишком разговорчивыми. Особенно в воскресенье. Если хотите тишины и покоя, отправляйтесь на природу, побудьте наедине. Встречи и свидания лучше планировать на субботу. Первые выходные февраля будет богатыми на интересные знакомства".

Овен

Выполнять все прихоти милых не следует. Они могут стать слишком требовательными. Это негативно отразится на ваших отношениях.

Телец

Дополнительной прибыли в выходные не будет. Контролируйте текущие расходы. Имейте денежный запас для проведения срочных расчетов.

Близнецы

Отдохните на свой вкус. Пополните свои сбережения. Больше времени проведите с детьми. Помогите им разобраться в проблемной ситуации.

Рак

Вас может утомлять бесконечная болтовня вокруг. Не приглашайте в гости соседей или знакомых. Они будут раздражать вас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы

Лев

Средний уровень прибыли не обеспечит всех ваших потребностей. Выберите экономную форму отдыха. Покупайте товары для дома.

Дева

Вам придется возвращаться к нерешенным прежде финансовым вопросам. Не избегайте неприятной темы. Найдите способ избавиться задолженностей.

Весы

Будьте благодарны любимым за их заботу. Сделайте что-то особенное для них. Наслаждайтесь ощущением счастья.

Скорпион

Определитесь, чего вы хотите. Не стоит поддерживать обременительные отношения и тратить время на недостойного партнера.

Стрелец

В вашем распоряжении будет ограниченное количество денег. Однако вы этого не заметите. Удастся найти нужный товар за умеренную цену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мастер устроила аукцион вещей, чтобы собрать деньги на лечение

Козерог

Малознакомый человек может спровоцировать расстройство в вашей семье. Принесенные им новости будут обсуждаться. Спокойно разберитесь во всем.

Водолей

Провести эти дни по своему усмотрению будет сложно. Вас снова втянут в давние родственные споры.

Рыбы

Средств не будет. Рассчитывайтесь наличными за товары и услуги. Не стоит брать товары в рассрочку. Финансовая ситуация временем может меняться не в вашу пользу.

Начало февраля будет теплым. В первые дни температура плюсовая. Теплее всего будет на юге - до +12°C. Минусовая температура ожидается только в Карпатах.