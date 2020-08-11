Гороскоп на 12 августа: почему среда станет лучшим днем на этой неделе

Обстоятельства будут подталкивать к действию. Поэтому не сидите, сложа руки. Фото: pixabay.com

12 августа - один из самых спокойных и успешных дней недели. Достичь желаемого можно будет не прилагая чрезмерных усилий. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Многим людям будет везти в среду, - говорит астролог. - Обстоятельства будут подталкивать к действию. Поэтому не сидите, сложа руки. И тогда день по-настоящему станет удачным и легким. Неудобно будут чувствовать себя люди неповоротливые и ленивые. На работе или во время дружеской встречи воздержитесь от откровенного флирта с чужим партнером. Берегите хорошие отношения с любимыми. Операции на органах зрения лучше отложить. Берегите глаза от попадания пыли и грязи. Возможно обострение конъюнктивита".

Овен

Придется приложить немало усилий для поддержания необходимого прожиточного уровня. Нельзя лениться. Не одалживайте денег.

Телец

Возможны серьезные финансовые потери. Сведите к необходимому минимуму денежные расчеты. Не оставляйте без присмотра свои вещи.

Близнецы

Продолжается напряженный финансовый период. На премиальные рассчитывать не стоит. Потерянные вещи не вернутся к вам.

Рак

Прибыли будут поступать небольшими суммами. На все необходимое денег хватает. Не отказывайте окружающим в материальной поддержке.

Лев

Дела будут продвигаться хорошо. Ожидается поступление денег. Проверяйте сдачу на рынке. Остерегайтесь мошенничества.

Дева

Дополнительного заработка не будет. Не допускайте неконтролируемых расходов.

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Весы

Не укладывайте важных деловых соглашений. Они не будут выгодными. Следите при оформлении финансовых бумаг.

Скорпион

Налички мало. Поступление доходов задерживается. Немного подождите. Не пора покупать предметы роскоши.

Стрелец

Денег не хватает на покрытие всех необходимых расходов. Разделите расходы между членами семьи. Не покупайте одежду и обувь.

Козерог

Ожидайте доходов. Хорошее время для укрепления ваших финансовых позиций. Перенесите поход по магазинам на конец недели.

Водолей

Немалая сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами по-хозяйски. Рассчитайте расходы до конца августа.

Рыбы

Часть заработанных денег не попадет в ваши руки. Берегитесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей.

Астролог дала советы на неделю и рассказала, как пригласить в свою жизнь счастье и успех.