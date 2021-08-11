Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться

Наиболее плодотворно ваша голова будет работать на рассвете. Не теряйте утреннего времени на длительные сборы. Фото: pixabay.com

12 августа пустая болтовня будет мешать осуществить задуманное. Не поддерживайте длительных дискуссий с коллегами и родными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Оптимистичный настрой будет преобладать, несмотря на давление внешних обстоятельств, - говорит астролог. - Старайтесь избегать прожектерству. Наиболее плодотворно ваша голова будет работать на рассвете. Не теряйте утреннего времени на длительные сборы. Люди творческие почувствуют прилив вдохновения. Создайте свои шедевры. Не допускайте гастрономических экспериментов. Возрастет количество пищевых отравлений. В этот день нельзя ссориться с Тельцами, Девами и Козерогами. Они не опустят случая отомстить и еще долго будут совать палки в колеса".

Овен

Понадобится много сил и времени для налаживания диалога с любимыми. Они не захотят идти вам навстречу. Постарайтесь не терять равновесия.

Телец

Есть шанс осознать некоторые свои ошибки. Найдите в себе силы исправить их. Сближение в отношениях с милыми полностью зависит от вас.

Близнецы

Получите неожиданное приятное сообщение. Может начаться романтическая переписка с незнакомцем. Позвольте себе это маленькое удовольствие.

Рак

День малых потерь. Будут исчезать необходимые вещи. Серьезный ущерб для бюджета это не принесет.

Лев

День порадует доходами. Приложите усилия к улучшению своего материального положения.

Дева

Неожиданные гости будут отвлекать вас от осуществления личных планов. Любимых вы почти не видеть. Звоните им.

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Весы

Деньги будут поступать небольшими суммами, но стабильно. Решайте финансовые проблемы в порядке их поступления.

Скорпион

Обещанных руководством денег не будет. Воспользуйтесь сэкономленными средствами для осуществления закупок. Проверяйте качество купленных вещей. Вам могут продать испорченный товар.

Стрелец

Хватит денег на обеспечение всех ежедневных потребностей. Найти способ быстро преодолеть финансовые проблемы не удастся. Вам пригодится помощь старших родственников.

Козерог

Существенных изменений материального положения не будет. Но хорошо будут складываться внешние обстоятельства. Вечерние покупки будут удачными. Не используйте кредитных карточек.

Водолей

Дети не будут давать вам покоя с утра. Наберитесь терпения. Иногда выполнения родительских обязанностей требует большой мудрости.

Рыбы

Не позволяйте развиться назревающему конфликту. Преодолейте сначала собственное внутреннее напряжение. Тогда и любимые будут вести себя более спокойно.

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