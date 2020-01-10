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Гороскоп на 11-12 января: астролог предупредила, какие знаки подстерегает опасность

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Гороскоп на 11-12 января: астролог предупредила, какие знаки подстерегает опасность
Необходимые покупки лучше сделать в субботу утром. Фото: astrozodiac.net

Выходные проведите дома. 11-12 января надо хорошо отдохнуть. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проблемы с транспортом и плохое качество связи могут испортить ваше путешествие, - говорит астролог. - Необходимые покупки лучше сделать в субботу утром. По возможности желательно воздерживаться от больших походов по магазинам. Удачно потратить деньги вряд ли получится. Возможно обострение язвенных процессов в системе пищеварения. Больным людям желательно позаботиться о себе. Перейдите на диетическое питание. Опасность подстерегает Овнов, Близнецов и Весов".

Овен

Вы не сможете выполнять свои финансовые обещания из-за нехватки средств. Заранее договаривайтесь с кредиторами об отсрочке платежей. Обратитесь за поддержкой к друзьям.

Телец

Покупайте только необходимое. В вашем кармане мало денег. Однако прибыль возможна за счет находок или подарков.

Близнецы

Рискуете лишиться значительной части своего заработка. Взвешивайте каждый финансовый шаг. Остерегайтесь воров.

Рак

Хорошо пройдут процедуры обмена. Рассчитывайтесь за предоставленные услуги бартером. Ситуация с деньгами остается сложной.

Лев

На первоочередные расходы денег хватает. Избытка средств не будет. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Дева

Придется использовать свое умение обходиться малым. Улучшение материального положения не предвидится.

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Весы

Не будете чувствовать финансовых проблем. Даже в случае недостатка средств удастся реализовать задуманное. Вам будут идти навстречу окружающие.

Скорпион

Отложите решение финансовых вопросов до следующей недели. Не делайте в эти дни предоплату за услуги или товар. Деньги пропадут.

Стрелец

Незначительные прибыли не будут покрывать ваших расходов. Ждать материальной поддержки от близких не стоит. Контролируйте расходы.

Козерог

Удачные покупки можно сделать в субботу. В воскресенье не оставляйте без присмотра систему отопления и работающие газовые плиты. Остерегайтесь аварий.

Водолей

Удовлетворяет свои потребности за счет имеющихся средств. Денежные поступления в эти дни не прогнозируются. Занимать людям деньги не следует.

Рыбы

Доверять обещаниям или рекламным роликам не стоит. Вы можете лишиться значительной суммы из-за желания сэкономить на выгодном предложении.

С 6 по 12 января будете чувствовать себя вдохновленными и непоколебимыми, хотя обострится ситуация на востоке страны. Астролог рассказала, какие неожиданности готовит эта неделя.

Автор: Gazeta.ua
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