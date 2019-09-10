Гороскоп на 11 сентября: чего нельзя делать в этот день

11 сентября ошибки в работе будут случаться чаще, чем обычно. Фото: astrozodiac.net

11 сентября не стоит начинать строительство и строить планы на будущее. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день экономических проблем, - говорит астролог. - Могут ломаться приборы. Ошибки в работе будут случаться чаще, чем обычно. Поэтому придется возвращаться к завершенным делам и начинать все сначала. Окружающие не будут спешить на помощь. Нехватка времени будет ощущаться в течение дня. Быстро принятые решения окажутся ошибочными. Не спешите".

Овен

Перед вами откроются новые финансовые перспективы. Не позволяйте себе лениться. Часть заработка стоит сэкономить.

Телец

Должники не смогут вовремя вернуть вам деньги. Дополнительных доходов не будет. Не погружайтесь с головой в личные переживания. Находите способы отвлекаться от грустных мыслей. Близкие люди будут страдать без вашего внимания.

Близнецы

Заработанные деньги дойдут до вас не в полном объеме. Не позволяйте себя обмануть. Регистрировать новое предприятие не надо. Оно будет убыточным.

Рак

В вашем распоряжении мало денег. Принимайте хорошо взвешенные решения по финансовым вопросам. Не рассчитывайте на интуицию. Проведите вечер в компании старых друзей. Попробуйте раздельное питание.

Лев

Неблагоприятный день. Заработанные деньги пойдут на погашение срочных счетов. Качество купленных товаров не будет удовлетворять вас. Будьте осторожны за рулем. Не превышайте скорости.

Дева

Вы не будете ограничены в финансах. Удовлетворить часть своих потребностей не удастся. Появятся срочные выплаты. Заметных изменений в личной жизни не ожидается. Не вмешивайтесь в чужие ссоры. Останетесь виноватыми.

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Весы

Удача будет не на вашей стороне. Интересные финансовые предложения получат конкуренты. Не одалживайте людям деньги.

Скорпион

Переговоры по финансовым вопросам отложите на пару дней. Не оформляйте имущественных поручений. Пополнить бюджет не удастся.

Стрелец

Окажетесь в любовном треугольнике. Вовремя сделайте свой выбор. Двойная жизнь принесет лишние хлопоты. Обеспечьте себе удобное положение спины во время работы. Избегайте развития сколиоза.

Козерог

Уровень состояния остается неизменным. Найти более выгодные условия работы не удастся. Отложите покупку бытовой техники.

Водолей

Резко увеличится отток денег. Придется повысить интенсивность труда для сохранения положительного финансового баланса. Родные потребуют материальной поддержки.

Рыбы

На все необходимое денег хватает. Увеличению доходов может препятствовать неторопливость партнеров по бизнесу. Не стоит покупать авто.

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