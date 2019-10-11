Гороскоп на 11 октября: кому повезет на любовном фронте

В ночь на пятницу будут сниться вещие сны. Запоминайте их. Фото: astrozodiac.net

11 октября - день непростых решений. Достичь желаемого в пятницу можно благодаря терпению и умению обходить острые углы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Тактика давления не даст желаемых результатов, - говорит астролог. - В ночь на пятницу будут сниться вещие сны. Запоминайте их. Тревожным натурам плохо спится. Поэтому уже утром такие люди будут чувствовать усталость. На любовном фронте повезет Тельцам, Львам и Весам. Девам и Козерогам лучше провести вечер в веселой компании. Не сдерживайте своих эмоциональных порывов. Интимная встреча подарит яркие впечатления. Скорпионам стоит остерегаться слепой страсти. Она заведет вас в ловушку. Романтические приключения будут опасными".

По словам астролога, в этот день лучше отказаться от экзотических блюд. Могут появиться симптомы отравления.

Овен

Не оформляйте важных финансовых бумаг. Отложите проведение банковских операций. Дорого обойдутся сбои в работе техники.

Телец

Для осуществления денежных операций лучше подойдет вторая половина дня. Покупать украшения и предметы для оформления интерьера не следует. Пригласите партнеров на встречу. Не стоит говорить о чем-то серьезном. Насладитесь атмосферой романтического вечера.

Близнецы

Размер выручки не возрастет. Одно за другим могут возникать недоразумения с деньгами. Проверяйте внимательно все расчеты.

Рак

Исключительно неудачный день. Не допускайте финансового риска. Все выплаты и взносы желательно перенести на начало следующей недели. Существенных изменений в личной жизни пока рано ждать. Не спешите с признанием и приглашением на свидание.

Лев

Решение бытовых проблем потребует дополнительных расходов. Перед выходом из дома проверяйте краны и выключайте электроприборы.

Дева

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Часть товара может быть повреждена. Денежные поступления ожидайте во второй половине дня.

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Весы

Для осуществления необходимых платежей придется привлекать сэкономленные деньги. Не ходите без надобности по магазинам. Прогуляйтесь с любимыми под звездным небом. Говорите о приятном.

Скорпион

День напрасно потраченных усилий. Заработки не соответствуют вашим представлениям о нормальных доходах. Купленные вещи не будут служить долго.

Стрелец

На мелкие выплаты денег будет достаточно. Коммерческие вопросы будут решаться нелегко. На реализацию новых проектов средств не хватит. Следите за своими словами. Несдержанность спровоцирует ссору.

Козерог

Денег мало. До поступления очередной прибыли придется экономить. Вы будете иметь минимальный выигрыш от участия в распродажи. Не рассчитывайте на подарки.

Водолей

Не участвуйте в имущественных спорах. Избавитесь части собственности. Заработанные средства лучше сэкономить. Не покупайте авто.

Рыбы

Выполните свои финансовые обязательства. Отдайте долги. Не берите взяток. В обед не оставляйте своего кошелька без присмотра. Поиски нового счастья положительных результатов не дадут. Усилится чувство одиночества. Устройте себе культурный отдых.

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