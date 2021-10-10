Гороскоп на 11 октября: как сделать понедельник легким и продуктивным

Будет везти Стрельцам и Тельцам, Козерогам и Рыбам. Фото: pixabay.com

11 октября будет везти людям творческих профессий. Дайте волю своей фантазии. Она поможет найти выход из затруднительного положения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет ощущаться снижение работоспособности, - говорит астролог. - Организм будет работать в экономном режиме. Не желательно брать на себя больших физических нагрузок. Воздержитесь от гастрономических и косметических экспериментов. Лучше удовлетворить собственные эстетические вкусы. Купите новую книгу, сходите в музей или театр. Чтобы сделать понедельник легким и продуктивным, призовет на помощь чувство юмора во время напряженного разговора. Диалог пойдет сразу в другом русле. Будет везти Стрельцам и Тельцам, Козерогам и Рыбам".

Овен

В вашем распоряжении небольшие суммы. Но не следует отказывать близким в финансовой поддержке. Впоследствии и они поддержат вас.

Телец

Средств на руках достаточно для решения домашних проблем. Покупайте хозтовары. Вкладывайте деньги в обустройство приусадебного участка.

Близнецы

Не желательно менять основного направления деятельности. Избавьтесь экономически невыгодных дел. Ищите дополнительные средства экономии.

Рак

Надежды на приход крупной суммы денег не оправдаются. Не планируйте сложных экономических комбинаций. Не покупайте велосипеды и спорттовары.

Лев

Кошелек пополнится благодаря вашей изобретательности. Не отказывайтесь от сложных профессиональных задач. Их решение принесет дополнительную прибыль.

Дева

Понадобятся немалые усилия для удержания положительного финансового баланса. На крупные покупки средств не хватает.

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Весы

Не обещайте людям материальной помощи к получению прибыли. Размер заработка может оказаться меньше ожидаемого. Вы можете не иметь нужной суммы на руках.

Скорпион

Достаточно прибыльный день. Не печальтесь по поводу мелких финансовых проблем. Они не будут делать погоды. Только не акцентируют внимание на них.

Стрелец

Вложенные в новые проекты деньги впоследствии принесут хорошие доходы. Заручитесь финансовой поддержкой влиятельных людей. Не открывайте новых банковских счетов.

Козерог

Неприятных неожиданностей не ожидается. Финансовые дела будут идти в обычном режиме. Приобретение необходимых вещей планируйте на первую половину дня.

Водолей

Снижение уровня прибыли состоится за собственной неосмотрительности. Вашими идеями могут воспользоваться другие. Не открывайте сторонним своих финансовых планов.

Рыбы

Смело выдвигайте свои предложения и творческие проекты. Их одобрение будет способствовать улучшению вашего материального положения. Это день неудачных покупок.

Как начнется и чего ждать от недели с 11 по 17 октября.