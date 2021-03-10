Гороскоп на 11 марта: чьи заработки вырастут

Особенно хорошо утром будет работать голова. Узнавайте что-то новое. Фото: pixabay.com

11 марта звезды будут способствовать смельчакам и изобретателям. Делайте научные открытия. Проводите интересные исследования. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Встречайте рассвет этого дня, - говорит астрологиня. - Вы почувствуете невероятный прилив энергии. Поздно встанете - проживете день напрасно потраченных усилий. Особенно хорошо утром будет работать голова. Узнавайте что-то новое. Путешествуйте. Занимайтесь спортом. Откажитесь от острых блюд. Не употребляйте алкоголя. Храните ясность ума. Вырастут заработки в Тельцов, Дев, Стрельцов и Рыб".

Овен

Никаких финансовых катаклизмов не предвидится. Не рассчитывайте расходы на длительный период. Понадобится умение своевременно реагировать на изменения на рынке.

Телец

Увеличивается финансовый поток. Позаботьтесь о сохранность денег. Пополните свои сбережения. Открывайте депозитные счета.

Близнецы

С вопросом приобретения недвижимости стоит немного подождать. Предложенные этого дня варианты будут невыгодными для вас. Не отдавайте людям в пользование свое имущество.

Рак

Не спешите во время проведения денежных операций. Так вы можете дважды оплатить одну услугу или товар. Проверяйте чеки и сдачу.

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Лев

Финансовый вопрос будет стоять остро. Имеющаяся в кармане сумма не будет обеспечивать ваших потребностей. Направленные на улучшение ситуации усилия окажутся напрасными. Подождите.

Дева

Поступят ожидаемые деньги. Будет везти на компетентных финансовых консультантов. Удачное соотношение цены и качества купленных товаров приятно удивит.

Весы

Не позволяйте себе лениться. Этот день обещает хорошую прибыль. Однако на выигрыш надеяться не стоит. К вам придут только заработанные деньги.

Скорпион

Принципиальных изменений в финансовом обеспечении не будет. Придется экономно распределять деньги. Покупать авто не время.

Стрелец

Улучшению материального обеспечения будет способствовать дальнейший карьерный рост. Продемонстрируйте шефу свои способности. Добивайтесь повышения.

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Козерог

Вам придется взять на себя финансовое обеспечение близких людей. В результате деньги будут быстрее расходиться. Дополнительная подработка не помешает в такой ситуации.

Водолей

Заметного прихода не ждите. Денег хватит на продукты и транспорт. Не берите товары в кредит. Дождитесь поступления основного заработка.

Рыбы

В целом дела будут идти хорошо. Жаловаться на трудности не придется. Придерживайтесь буквы закона. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

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