Гороскоп на 11 марта: чьи заработки вырастут

 
Ексклюзивы
1/5
Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину
Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину
Просмотров: 702
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1152
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1287
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 675
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2394
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1602
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2250
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 972
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
3
5
6
5
&quot;После университета надо отработать в опасном районе&quot; - Украинка о зарплатах в Турции
"После университета надо отработать в опасном районе" - Украинка о зарплатах в Турции
Зеленский подарил куклу девочке, которую оставили без подарка в детском саду
Зеленский подарил куклу девочке, которую оставили без подарка в детском саду
Мужчина разгуливал голышом из-за &quot;насекомых по телу&quot;
Мужчина разгуливал голышом из-за "насекомых по телу"
&quot;Нет судейской нечестии&quot; - общественность пришла на съезд судей
"Нет судейской нечестии" - общественность пришла на съезд судей
Шутит и фотографируется - виртуальный Тарас Шевченко гуляет Киевом
Шутит и фотографируется - виртуальный Тарас Шевченко гуляет Киевом
Видео
Все видео
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 315
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2250
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 225
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 972
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 585
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 07:00

Гороскоп на 11 марта: чьи заработки вырастут

  Комментировать
Гороскоп на 11 марта: чьи заработки вырастут
Особенно хорошо утром будет работать голова. Узнавайте что-то новое. Фото: pixabay.com

11 марта звезды будут способствовать смельчакам и изобретателям. Делайте научные открытия. Проводите интересные исследования. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Встречайте рассвет этого дня, - говорит астрологиня. - Вы почувствуете невероятный прилив энергии. Поздно встанете - проживете день напрасно потраченных усилий. Особенно хорошо утром будет работать голова. Узнавайте что-то новое. Путешествуйте. Занимайтесь спортом. Откажитесь от острых блюд. Не употребляйте алкоголя. Храните ясность ума. Вырастут заработки в Тельцов, Дев, Стрельцов и Рыб".

Овен

Никаких финансовых катаклизмов не предвидится. Не рассчитывайте расходы на длительный период. Понадобится умение своевременно реагировать на изменения на рынке.

Телец

Увеличивается финансовый поток. Позаботьтесь о сохранность денег. Пополните свои сбережения. Открывайте депозитные счета.

Близнецы

С вопросом приобретения недвижимости стоит немного подождать. Предложенные этого дня варианты будут невыгодными для вас. Не отдавайте людям в пользование свое имущество.

Рак

Не спешите во время проведения денежных операций. Так вы можете дважды оплатить одну услугу или товар. Проверяйте чеки и сдачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех

Лев

Финансовый вопрос будет стоять остро. Имеющаяся в кармане сумма не будет обеспечивать ваших потребностей. Направленные на улучшение ситуации усилия окажутся напрасными. Подождите.

Дева

Поступят ожидаемые деньги. Будет везти на компетентных финансовых консультантов. Удачное соотношение цены и качества купленных товаров приятно удивит.

Весы

Не позволяйте себе лениться. Этот день обещает хорошую прибыль. Однако на выигрыш надеяться не стоит. К вам придут только заработанные деньги.

Скорпион

Принципиальных изменений в финансовом обеспечении не будет. Придется экономно распределять деньги. Покупать авто не время.

Стрелец

Улучшению материального обеспечения будет способствовать дальнейший карьерный рост. Продемонстрируйте шефу свои способности. Добивайтесь повышения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Такого прогноза не ожидал никто - астрологиня удивила гороскопом на середину марта

Козерог

Вам придется взять на себя финансовое обеспечение близких людей. В результате деньги будут быстрее расходиться. Дополнительная подработка не помешает в такой ситуации.

Водолей

Заметного прихода не ждите. Денег хватит на продукты и транспорт. Не берите товары в кредит. Дождитесь поступления основного заработка.

Рыбы

В целом дела будут идти хорошо. Жаловаться на трудности не придется. Придерживайтесь буквы закона. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Астрологиня ошеломила прогнозом на неделю. Почему это время такое особенное?

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 11 марта: чьи заработки вырастут». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 18297
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 16686
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 12555
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 7911
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
7
 Просмотров: 5508
Общество
От снегопада к теплу: погода в Киеве на конец недели
От снегопада к теплу: погода в Киеве на конец недели Просмотров: 72
В мире объявили о начале пандемии
В мире объявили о начале пандемии Просмотров: 198
Помешал Шухевич. В Польше отказались от совместного проекта с Тернополем
Помешал Шухевич. В Польше отказались от совместного проекта с Тернополем Просмотров: 540
В Черновцах врачи отказались вакцинироваться от Covid-19
В Черновцах врачи отказались вакцинироваться от Covid-19 Просмотров: 450
Съезд судей избрал своего представителя в КСУ
Съезд судей избрал своего представителя в КСУ Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
1
Мендель сделала Зеленского героем исторических учебников
1
"Действуют по инструкциям агрессора" - Зеленский намекнул на Шария и каналы Медведчука
1
Год с COVID-19: украинцы научились ходить к врачам онлайн
1
Дело стрельбы Пашинского: потерпевший отозвал иск
Голосов: 55517
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть