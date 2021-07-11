Гороскоп на 11 июля: как и с кем провести лучшее воскресенье лета

В вашем распоряжении ограничена сумма денег. Но ее хватит до следующей зарплаты. Фото: pixabay.com

11 июля пусть дела идут в обычном русле. Не вкладывайте деньги в новые проекты. Они будут убыточными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Арендованное в этот день помещения не окупит своей стоимости, - говорит астролог. - В вашем распоряжении ограничена сумма денег. Но ее хватит до следующей зарплаты. Не планируйте на это время проведения выставок и презентаций. Удача не будет сопровождать вас в финансовых делах. Уменьшайте количество расходов. Пригодятся когда-то сэкономленные деньги. Они помогут безболезненно пережить период малых доходов. Это одно из лучших воскресений лета. Проведите его с друзьями, любимыми, детьми, родителями. Обнимите тех, кого любите. Покупайте книги, ходите в кино, посещайте музеи. Душа будет стремиться красоты и вдохновения".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сходите на свидание, не пропустите возможность познакомиться с невероятной личностью. Дайте возможность сердцу и мышцам полноценно работать. Бегайте по утрам.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Деньги поступят вовремя, но быстро разойдутся. Ищите возможность заработать дополнительно. Для этого придется просыпаться раньше. Высыпайтесь в выходные.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Лучше взять отпуск и поехать на озеро. Дайте отдохнуть родителям. Возьмите на себя часть обязанностей в доме и на огороде.

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Рак (22 июня - 22 июля)

Дома постоянно будет что-то ломаться. Не спешите покупать новую технику. Во время распродажи сумеете сэкономить. Растет количество больных инсультом. Вы - в зоне риска.

Лев (23 июля - 23 августа)

Есть опасность обжечься. Будьте осторожны с кипящим маслом на кухне. Напомнит о себе боль в груди. Запишитесь к кардиологу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не едьте на отдых с семьей в малознакомые места. Легко будет заблудиться. Неприятные приключения будут происходить в дороге. Если планировали путешествие, езжайте в пятницу на рассвете.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Используйте эти выходные как плодотворное время в году. Дела будут продвигаться успешно. Серьезные потери может понести тот, кто сейчас начнет ремонт. Не надо покупать стройматериалы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не стоит подозреваете любимых в измене. Из-за безосновательной ревности наделаете глупостей. Остерегайтесь клещей. Укусы комаров повлекут аллергию.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не давайте пустых надежд человеку, который вам не интересен. Вовремя умейте сказать "нет". Иначе потом придется извиняться и избегать встреч. Из-за неудачного служебного романа некоторые вынуждены будут писать заявление на увольнение.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Часто будете чувствовать себя не у своей тарелке. Сейчас трудно что-то контролировать. Случайные встречи со старыми знакомыми заставят волноваться.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Экономьте. Деньги понадобятся для строительства и утепления дома. На следующей недели стоит сводить гаражи и сауны, устанавливать камины.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Следите за изменениями на работе. Не позволяйте себя обмануть. Проконсультируйтесь с проверенным юристом, прежде чем подписывать документы. Налегайте на черники и голубику. Это поможет улучшить зрение.

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