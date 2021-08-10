Гороскоп на 11 августа: кто разбогатеет благодаря своему таланту

Не делайте несколько дел одновременно, потому что ошибок не избежать. Фото: pixabay.com

11 августа по возможности все важные дела отложите. Это время необдуманих решений, из-за которых затем некоторые будут кусать локти. Посвятите этот день детям и своему хобби. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день Меркурий переходит к знаку Девы, - говорит астролог. - Наступает период господства здравого смысла. Переходный период лучше прожить спокойно за привычными делами. Откажитесь от занятий, требующих быстрой реакции. Следите за рулем. Сложно будет содержать в памяти большой объем информации. Не делайте несколько дел одновременно, потому что ошибок не избежать. Тельцы, Близнецы и Рыбы имеют шанс разбогатеть благодаря своим талантам. Делайте то, что приносит удовольствие. Расскажите миру о своих умениях. К вам потянутся заказчики. В кармане станет больше денег".

Овен

Не конфликтует с друзьями и родственниками. Может пострадать ваш карман. Одолженные у вас деньги люди не смогут вовремя вернуть.

Телец

На вашу финансовую поддержку надеяться знакомые. Помогите им в беде. Ваш бюджет от этого не пострадает. Впереди удачный финансовый период.

Близнецы

Немного денег останется в кармане в конце дня. Ходить по магазинам без крайней на то необходимости не следует.

Рак

Вскоре начнется новая полоса развития вашей экономики. Острого недостача не будет ощущаться. А сейчас нужно беречь средства. Жить на широкую ногу пока не время.

Лев

Насыщенный режим жизни потребует соответствующего финансирования. А денег мало. Ищите спонсоров.

Дева

Вам будут перепадать мелкие подработки. Они помогут некоторое время продержаться. Обойдитесь минимумом затрат.

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Весы

За предыдущие дни потратить всех денег вы не смогли. Кое-что осталось в кармане. Поэтому и настроение будет хорошее.

Скорпион

Вы будете чувствовать определенную ограниченность в финансах. Однако порадовать себя небольшой приятной покупкой можно.

Стрелец

Просто утром вас ждет приятный сюрприз. Вы сможете сэкономить деньги. Так появится дополнительный финансовый резерв. Не проспите своего шанса.

Козерог

В этот день не стоит планировать больших расходов. Вскоре вы узнаете о возможности приобрести желаемые вещи на более выгодных условиях.

Водолей

Понадобятся дополнительные средства на поддержание здоровья. В предыдущие дни было потрачено более запланированной суммы. Придется некоторое время экономить.

Рыбы

Финансовый риск в этот день может довести вас до банкротства. Будьте крайне осторожны. Не идите развлекаться в игровые салоны.

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