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вторник, 11 августа 2020 07:00

Гороскоп на 11 августа: чего категорически нельзя делать в этот день

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Гороскоп на 11 августа: чего категорически нельзя делать в этот день
Не стоит знакомиться с родителями любимых. На них трудно будет произвести приятное впечатление. Фото: pixabay.com

11 августа не соглашайтесь на участие в финансовых авантюрах. Вы своими руками устроите себе ловушку. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Начинать принципиально новые дела в этот день не стоит, - говорит астролог. - Их трудно будет привести в порядок. Не отдавайте своей работы на рассмотрение критиков. Их оценки будут резко отрицательными и одновременно несправедливыми. Сдерживайте желание высказаться по поводу недостатков в работе коллег. Навредите своей репутации. Отложите гастрономические эксперименты. Спровоцируете расстройства в пищеварительной системе. Не стоит знакомиться с родителями любимых. На них трудно будет произвести приятное впечатление".

Овен

Воздержитесь от материальных претензий в адрес близких. Вы можете начать длительный конфликт.

Телец

В вашем доме не будет покоя. Не подогревайте этого напряжения. Сделайте что-то приятное для родных.

Близнецы

Без помощников вам не заработать достаточного количества денег. Активнее сотрудничайте с партнерами. Не верьте новым финансовым предложениям.

Рак

Вашу судьбу попытаются устроить друзья. Не отказывайтесь от предложенного ими знакомства. Это будет хорошая идея.

Лев

Переписка с новым знакомым принесет огромное удовольствие. Поддержите этот диалог. Он будет иметь неожиданное продолжение.

Дева

Покупать недвижимость опасно. Выполнять ремонтные работы дома тоже. Это будет дорого и некачественно.

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Весы

Не попадайте под имущественную зависимость. Отложите заключения финансовых сделок до следующей недели. Берегите свои вещи от повреждения.

Скорпион

Заработок не будет соответствовать вашим ожиданиям. В случае необходимости обратитесь за помощью к близким.

Стрелец

Легкомысленные отношения скоро распадутся. Серьезные - перейдут на новый уровень. Сделайте свой выбор.

Козерог

Не лучший день для свидания. Проведите вечер в одиночестве. Продумайте культурную программу для двоих на выходные.

Водолей

Любимые будут выявлять интерес прежде всего к своим делам. Рассказывать о своих проблемах не торопитесь. Вряд ли они смогут дать дельный совет.

Рыбы

Привлекайте любимых к домашним заботам. Обсудите с ними свои идеи по устройству уюта в доме. Так вы станете ближе друг к другу.

10-16 августа - это время практичных людей, которые хорошо понимают, чего хотят достичь в жизни. Удачный период для смены имиджа, улучшение интерьера.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
11
августа

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