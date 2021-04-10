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воскресенье, 11 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех

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Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Избегайте серьезных медицинских исследований. Результаты анализов окажутся ошибочными. Фото: pixabay.com

11 апреля - день честных и откровенных людей, которые видят жизнь положительной, отстаивают правду и готовы менять все вокруг себя. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Хорошо будет вестись людям творческих профессий, - говорит астрологиня. – Шедевры начнут создавать те, кто работает с кистью. Во многих будут проявляться актерские способности. Избегайте серьезных медицинских исследований. Результаты анализов окажутся ошибочными. Трудно будет уснуть, может беспокоить бессонница. Ранее ложитесь в постель, не смотрите боевиков перед сном. Любовь придет в жизни Стрельцов и Козерогов. Невиданный успех ждет Львов, Водолеев и Рыб".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Конкуренты будут завидовать вашим успехам. Делайте все задуманное, но не рассказывайте другим, как вам это удается.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Многие средств потратите на нужды семьи. На новые заработки придется подождать. Не стоит закладывать фундамент дома или начинать ремонт.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не берите на себя работу коллег. За все придется отвечать. Заручитесь юмором во время конфликта с друзьями.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не хотите иметь проблем - не одалживайте людям деньги. Отношения окажутся обременительными. Однообразие будет угнетает. Не сваливайте свои проблемы на близких. Терпеливо выслушайте их.

Лев (23 июля - 23 августа)

Непорядочность будет шокировать. Придется учить коллег и товарищей. Но этим только испортите себе настроение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Желания не будут совпадать с возможностями. Многое будете хотеть, но мало удастся. Не огорчайтесь. Сейчас стоит плыть по течению.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Управленцы не будут находить общий язык с подчиненными. Не спешите увольнять коллег. Найти им достойную замену вряд ли удастся.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будет много беготни и болтовни, но заработки порадуют. Лаконичность вашей речи может привести к конфликтам. Вас плохо будут понимать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Денег хватает на все необходимое. Покупать мебель и обувь лучше среди недели. Заказывать придется в интернете.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Понадобится умение сопротивляться. Оставайтесь настойчивыми и решительными. Диалог с любимыми не сложится. Рискуете попасть в финансовую ловушку. Следите, под чем ставите подпись.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Будете в центре внимания. Поблагодарите людям, которые готовы поддержать. Заработок растет. Разрушайте стереотипы и действуйте, как подсказывает сердце.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Повезет людям, которые привыкли работать в экстремальных условиях и принимать нестандартные решения. Покоя и уюта ждать не надо.

Астрологиня заинтересовала прогнозом на середину весны.

Автор: Gazeta.ua
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