Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех

11 апреля - день честных и откровенных людей, которые видят жизнь положительной, отстаивают правду и готовы менять все вокруг себя. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Хорошо будет вестись людям творческих профессий, - говорит астрологиня. – Шедевры начнут создавать те, кто работает с кистью. Во многих будут проявляться актерские способности. Избегайте серьезных медицинских исследований. Результаты анализов окажутся ошибочными. Трудно будет уснуть, может беспокоить бессонница. Ранее ложитесь в постель, не смотрите боевиков перед сном. Любовь придет в жизни Стрельцов и Козерогов. Невиданный успех ждет Львов, Водолеев и Рыб".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Конкуренты будут завидовать вашим успехам. Делайте все задуманное, но не рассказывайте другим, как вам это удается.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Многие средств потратите на нужды семьи. На новые заработки придется подождать. Не стоит закладывать фундамент дома или начинать ремонт.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Не берите на себя работу коллег. За все придется отвечать. Заручитесь юмором во время конфликта с друзьями.
Рак (22 июня - 22 июля)
Не хотите иметь проблем - не одалживайте людям деньги. Отношения окажутся обременительными. Однообразие будет угнетает. Не сваливайте свои проблемы на близких. Терпеливо выслушайте их.
Лев (23 июля - 23 августа)
Непорядочность будет шокировать. Придется учить коллег и товарищей. Но этим только испортите себе настроение.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Желания не будут совпадать с возможностями. Многое будете хотеть, но мало удастся. Не огорчайтесь. Сейчас стоит плыть по течению.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Управленцы не будут находить общий язык с подчиненными. Не спешите увольнять коллег. Найти им достойную замену вряд ли удастся.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Будет много беготни и болтовни, но заработки порадуют. Лаконичность вашей речи может привести к конфликтам. Вас плохо будут понимать.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Денег хватает на все необходимое. Покупать мебель и обувь лучше среди недели. Заказывать придется в интернете.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Понадобится умение сопротивляться. Оставайтесь настойчивыми и решительными. Диалог с любимыми не сложится. Рискуете попасть в финансовую ловушку. Следите, под чем ставите подпись.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Будете в центре внимания. Поблагодарите людям, которые готовы поддержать. Заработок растет. Разрушайте стереотипы и действуйте, как подсказывает сердце.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Повезет людям, которые привыкли работать в экстремальных условиях и принимать нестандартные решения. Покоя и уюта ждать не надо.
Астрологиня заинтересовала прогнозом на середину весны.
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