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Гороскоп на 10-16 января: почему эта неделя так важна для каждого

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Гороскоп на 10-16 января: почему эта неделя так важна для каждого
Учите родословную. Лучше поймете себя, поведение детей и родителей. Фото: pixabay.com

В течение недели с 10 по 16 января будет трудно возвращаться к работе после отдыха. Это отличное время для обучения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Многое будет удаваться амбициозным и мудрым, – говорит астролог. – Важные дела начинайте во вторник. Не игнорируйте новые книги и фильмы. У них найдете множество подсказок. Учите родословную. Лучше поймете себя, поведение детей и родителей. Люди будут сопереживать и помогать друг другу. Многим будет мешать лень. Эта неделя важна для них, кто хочет достичь карьерного роста, заявить о себе, своих умениях и навыках. Вам не будет равных среди коллег. Берите дело в свои руки и уверенно добивайтесь желаемого результата".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Желание добиться большего подтолкнет к действиям. Если судьба предостерегает от чего-либо, значит вам это не нужно. Появится любопытное предложение на рынке недвижимости. Используйте сбережения и увеличивайте жилую площадь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Из неприятностей вытащат товарищи. Воспользуйтесь возможностью заработать дополнительную копейку, но ехать на заработки пока не следует. Будут возвращать долги. Не стоит снова занимать деньги.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Выигрывает тот, кто не будет рисковать. Позаботьтесь о страховании имущества. Не берите на себя обязанности коллег, потому что не будете успевать выполнять собственные. Улучшить материальное положение удастся в четверг. Соглашайтесь на новую должность, идите на собеседование.

Рак (22 июня – 22 июля)

Неприятности отступят. Звезды будут сопровождать упорных и трудолюбивых. Вас будут выбирать на руководящие должности, предлагать высокие заработки. Не упустите этот кредит доверия от начальства. Возлюбленные будут гордиться вами. Не забывайте подбадривать и их.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Хорошо обстоят дела у тех, кто любит работать в команде. Денег достаточно, но не стоит тратить все. Сбережения пригодятся весной. Купите холодильники и стиральные машины.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Планируемое не удастся. Успешными же станут те, кто ничего не загадывал, но прислушался к подсказкам судьбы. Ни одна встреча не будет случайной. Жизнь сведет с надежными партнерами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Слабость и неуверенность сделают вас уязвимыми. Не ставьте перед собой сверхзадач. Грандиозные планы не реализуются.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Хватит сравнивать себя с кем-то. Кому-то не удалось, а у вас все получится. Не теряйте уверенность и веру. Будете чувствовать себя растерянными в новой компании. Лучше по выходным соберитесь с друзьями на рыбалку или шашлык.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Получите ключи от квартиры, в стройку которой уложились несколько лет назад. Начинайте ремонт и планируйте переезд. Помогайте людям. Сейчас вовремя выручите кого-нибудь, впоследствии эти люди станут надежной опорой для вас.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Беритесь за дела, в которых понимаете. Иначе, потеряете авторитет и подведете коллектив. Хорошее время для оформления наследия, изготовления паспорта или документов для работы за границей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Самая сильная ваша сторона – умение все обдумать, прежде чем начать. Эта неделя требует сосредоточенности и неторопливости. Денег в кошельке станет больше. Можно покупать ноутбуки.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Будете чувствовать себя уверенно и счастливо. Вы почувствуете, что можете больше. Не расслабляйтесь и все получится. Удовольствие будет приносить любимая работа и увеличение доходов.

Астролог заинтриговала прогнозом на выходные.

Автор: Gazeta.ua
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