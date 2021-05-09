Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу

Неделя с 10 по 16 мая будет полна приключений. Не спешите отправляться в путешествие и посещать родственников. Лучше эти дни провести дома. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Начало недели окажется сложным, - говорит астролог. - Вечером во вторник наступит Новолуние. Работоспособность падает. Усталость и новости о пандемии будут валить с ног. Возможны нервные срывы и бессонница. Люди будут пытаться поучать. Урчание пожилых родственников может раздражать. Попробуйте промолчать и выслушать. Новую работу лучше искать в четверг. На собеседовании вам не будет равных. В выходные возьмите на себя часть обязанностей по дому".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Предпринимателям стоит остерегаться штрафов. Вовремя платите налоги. Не давайте в пользование собственный автомобиль. Не стоит надеетесь поразить любимых романтикой. Им сейчас нужна поддержка, а не ужин под звездами.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Подумайте, в чем причина низких заработков. Мириться с любимыми стоит в выходные. Вас будут понимать с пол слова. Воскресенье - день приятных новостей.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Будете чувствовать себя хорошо. Оптимистичный настрой берет верх. На все будете иметь собственное мнение. Готовы помочь, подсказать и утешить. Среди друзей разглядите новую симпатию. Этот роман имеет шансы закончиться браком.
Рак (22 июня - 22 июля)
Неделя будет непростой. Самыми сложными станут понедельник и среда. Вас будут подставлять и обманывать те, кому доверяли годами.
Лев (23 июля - 23 августа)
Вы неуступчивые и легки на расправу. Не распространяйте сплетни, потому что запятнаете свою репутацию.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Время больших шансов и побед. Интересные предложения получите на работе. Вас ждет карьерный рост и повышение зарплаты. Делайте то, на что раньше не решались.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тепло, дожди и заморозки: какой будет погода в следующие несколько дней
Весы (24 сентября - 23 октября)
Прислушайтесь к своим желаниям. Организм подскажет, чего ему не хватает. Когда идете по рынку и очень хотите чего-то, купите и попробуйте. Это поднимет настроение и восстановит силы.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Будете рассчитывать на одну сумму, а поступит меньше. Можете рассказать тайны коллег и знакомых. Это навредит репутации. Не пытайтесь перевоспитать кого-то. Люди могут вести себя нагло через душевный кризис.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Откроется второе дыхание, вернутся силы и вдохновение. Мелкие препятствия скоро исчезнут.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Карантин ударил по вашему бюджету. Придется сворачивать бизнес. Не спешите отправляться на заработки.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Будете быстро реагировать на новости. Сумеете читать между строк и понимать то, что невдомек другим. Остерегайтесь бытовых аварий со светом, водой или канализацией. Если не можете навести порядок самостоятельно, пригласите мастеров.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
В первую половину недели мало что будет получаться. Найдутся недоброжелатели, которые сунут палки в колеса. Это время сплетен и обмана. Не позволяйте себя обмануть. Откажитесь от бездумных походов в магазин.
Астрологиня рассказала, для кого эти выходные станут особенными.
Комментарии