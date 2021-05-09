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воскресенье, 09 мая 2021 20:00

Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу

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Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Вечером во вторник наступит Новолуние. Работоспособность падает. Фото: pixabay.com

Неделя с 10 по 16 мая будет полна приключений. Не спешите отправляться в путешествие и посещать родственников. Лучше эти дни провести дома. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Начало недели окажется сложным, - говорит астролог. - Вечером во вторник наступит Новолуние. Работоспособность падает. Усталость и новости о пандемии будут валить с ног. Возможны нервные срывы и бессонница. Люди будут пытаться поучать. Урчание пожилых родственников может раздражать. Попробуйте промолчать и выслушать. Новую работу лучше искать в четверг. На собеседовании вам не будет равных. В выходные возьмите на себя часть обязанностей по дому".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Предпринимателям стоит остерегаться штрафов. Вовремя платите налоги. Не давайте в пользование собственный автомобиль. Не стоит надеетесь поразить любимых романтикой. Им сейчас нужна поддержка, а не ужин под звездами.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Подумайте, в чем причина низких заработков. Мириться с любимыми стоит в выходные. Вас будут понимать с пол слова. Воскресенье - день приятных новостей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Будете чувствовать себя хорошо. Оптимистичный настрой берет верх. На все будете иметь собственное мнение. Готовы помочь, подсказать и утешить. Среди друзей разглядите новую симпатию. Этот роман имеет шансы закончиться браком.

Рак (22 июня - 22 июля)

Неделя будет непростой. Самыми сложными станут понедельник и среда. Вас будут подставлять и обманывать те, кому доверяли годами.

Лев (23 июля - 23 августа)

Вы неуступчивые и легки на расправу. Не распространяйте сплетни, потому что запятнаете свою репутацию.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Время больших шансов и побед. Интересные предложения получите на работе. Вас ждет карьерный рост и повышение зарплаты. Делайте то, на что раньше не решались.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Прислушайтесь к своим желаниям. Организм подскажет, чего ему не хватает. Когда идете по рынку и очень хотите чего-то, купите и попробуйте. Это поднимет настроение и восстановит силы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будете рассчитывать на одну сумму, а поступит меньше. Можете рассказать тайны коллег и знакомых. Это навредит репутации. Не пытайтесь перевоспитать кого-то. Люди могут вести себя нагло через душевный кризис.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Откроется второе дыхание, вернутся силы и вдохновение. Мелкие препятствия скоро исчезнут.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Карантин ударил по вашему бюджету. Придется сворачивать бизнес. Не спешите отправляться на заработки.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Будете быстро реагировать на новости. Сумеете читать между строк и понимать то, что невдомек другим. Остерегайтесь бытовых аварий со светом, водой или канализацией. Если не можете навести порядок самостоятельно, пригласите мастеров.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

В первую половину недели мало что будет получаться. Найдутся недоброжелатели, которые сунут палки в колеса. Это время сплетен и обмана. Не позволяйте себя обмануть. Откажитесь от бездумных походов в магазин.

Астрологиня рассказала, для кого эти выходные станут особенными.

Автор: Gazeta.ua
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