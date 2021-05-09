Гороскоп на 10 мая: кому наконец улыбнется удача

В понедельник люди не будут внимательными. Каждый будет слышать только свои аргументы. Фото: pixabay.com

10 мая - сутки перед новолунием. Утром людей будут беспокоить незавершенные на прошлой неделе дела. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Много хлопот принесут дела, на которые возлагали большие надежды, - говорит астролог. - Часто толчком к действиям будут зависть и чувство материальной несостоятельности. Однако именно в этот день не стоит искать справедливости. Принципиально изменить ситуацию не удастся. Желательно отменить важные переговоры. В понедельник люди не будут внимательными. Каждый будет слышать только свои аргументы. Достичь согласия будет трудно. Удача наконец улыбнется Стрельцам, Близнецам и Водолеям".

Овен

Ожидаются очередные денежные поступления. Отложите подписание имущественных поручений. Не отказывайте родным в финансовой поддержке.

Телец

Увеличиваются заработки. Финансовые операции будут проходить без задержек. Не стоит покупать мебель. Начавшийся ремонт затянется надолго.

Близнецы

Ошибки при оформлении финансовой документации принесут убытки. Торговые операции пройдут неудачно. Делайте только необходимые покупки.

Рак

Не позволяйте себе лениться. Соглашайтесь на дополнительные заработки. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится вам и вашим родным.

Лев

В вашем распоряжении мало средств. Делать взносы в новые проекты опасно. Финансовой выгоды такой шаг не принесет. Ограничьте расходы.

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Дева

Примите участие в спонсорской поддержке малоимущих. Не жалейте денег на нужды детей. Желание обогатиться приведет к материальным потерям.

Весы

Денег достаточно для реализации запланированного. Важнейшие расчетные операции выполните до захода солнца. Не стоит покупать офисную технику.

Скорпион

Ограничьте свои желания. Увеличение доходов не ожидается.

Стрелец

День повышенного экономического риска. Финансовые планы разрушатся. Новые предложения партнеров не будут удовлетворять вас. Следите за движением денег.

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Козерог

День мелких финансовых неприятностей. Избегайте штрафных санкций. Не делайте долгов. Будьте готовы к непредвиденным расходам.

Водолей

Усиливается давление финансовых проблем. Поиски дополнительного заработка не дадут желаемых результатов. Отложите поход по магазинам.

Рыбы

Доходы понемногу будут расти. Вкладывайте деньги в долгосрочные проекты. Займитесь страхованием своего имущества. Покупайте товары для дома.

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