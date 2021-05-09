Гороскоп на 10 мая: кому наконец улыбнется удача

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 2655
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1242
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 387
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 540
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1783
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6948
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 513
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 900
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 9810
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 720
Фото
Все фото
5
21
22
9
4
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
&quot;Должна заслужить доверие&quot; - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
"Должна заслужить доверие" - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
&quot;Пойдем, русским воинам помолимся&quot; - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
Для 100-летнего ветерана-морпеха провели праздничный концерт
Для 100-летнего ветерана-морпеха провели праздничный концерт
За порядком в Украине следят 12,5 тыс. правоохранителей
За порядком в Украине следят 12,5 тыс. правоохранителей
Видео
Все видео
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 666
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1314
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 855
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 810
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
понедельник, 10 мая 2021 07:00

Гороскоп на 10 мая: кому наконец улыбнется удача

  Комментировать
Гороскоп на 10 мая: кому наконец улыбнется удача
В понедельник люди не будут внимательными. Каждый будет слышать только свои аргументы. Фото: pixabay.com

10 мая - сутки перед новолунием. Утром людей будут беспокоить незавершенные на прошлой неделе дела. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Много хлопот принесут дела, на которые возлагали большие надежды, - говорит астролог. - Часто толчком к действиям будут зависть и чувство материальной несостоятельности. Однако именно в этот день не стоит искать справедливости. Принципиально изменить ситуацию не удастся. Желательно отменить важные переговоры. В понедельник люди не будут внимательными. Каждый будет слышать только свои аргументы. Достичь согласия будет трудно. Удача наконец улыбнется Стрельцам, Близнецам и Водолеям".

Овен

Ожидаются очередные денежные поступления. Отложите подписание имущественных поручений. Не отказывайте родным в финансовой поддержке.

Телец

Увеличиваются заработки. Финансовые операции будут проходить без задержек. Не стоит покупать мебель. Начавшийся ремонт затянется надолго.

Близнецы

Ошибки при оформлении финансовой документации принесут убытки. Торговые операции пройдут неудачно. Делайте только необходимые покупки.

Рак

Не позволяйте себе лениться. Соглашайтесь на дополнительные заработки. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится вам и вашим родным.

Лев

В вашем распоряжении мало средств. Делать взносы в новые проекты опасно. Финансовой выгоды такой шаг не принесет. Ограничьте расходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали наиболее экологически чистую область в Украине

Дева

Примите участие в спонсорской поддержке малоимущих. Не жалейте денег на нужды детей. Желание обогатиться приведет к материальным потерям.

Весы

Денег достаточно для реализации запланированного. Важнейшие расчетные операции выполните до захода солнца. Не стоит покупать офисную технику.

Скорпион

Ограничьте свои желания. Увеличение доходов не ожидается.

Стрелец

День повышенного экономического риска. Финансовые планы разрушатся. Новые предложения партнеров не будут удовлетворять вас. Следите за движением денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач рассказала, как избавиться от головной боли из-за непогоды

Козерог

День мелких финансовых неприятностей. Избегайте штрафных санкций. Не делайте долгов. Будьте готовы к непредвиденным расходам.

Водолей

Усиливается давление финансовых проблем. Поиски дополнительного заработка не дадут желаемых результатов. Отложите поход по магазинам.

Рыбы

Доходы понемногу будут расти. Вкладывайте деньги в долгосрочные проекты. Займитесь страхованием своего имущества. Покупайте товары для дома.

Астролог шокировала прогнозом на неделю. Для кого это время станет особенным?

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 10 мая: кому наконец улыбнется удача». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Возле университета похитили профессора

Самое читаемое
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 9522
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9081
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 6318
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 4392
Ассия Ахат похвасталась Селфи в купальнике
Ассия Ахат похвасталась Селфи в купальнике
5
 Просмотров: 4248
Общество
Церковный праздник 10 мая. Сегодня в дом может проникнуть нечистая сила
Церковный праздник 10 мая. Сегодня в дом может проникнуть нечистая сила Просмотров: 693
Как назвать ребенка 10 мая - кто сегодня празднует День Ангела
Как назвать ребенка 10 мая - кто сегодня празднует День Ангела Просмотров: 99
Никакого карантина и тестов: популярный курорт открывает въезд украинцам, которые сделали Covid-прививки
Никакого карантина и тестов: популярный курорт открывает въезд украинцам, которые сделали Covid-прививки Просмотров: 252
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
5
 Просмотров: 684
"Должна заслужить доверие" - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
"Должна заслужить доверие" - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
21
 Просмотров: 2034
Больше всего комментируют
58
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
7
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
5
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
5
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
4
Украинцы назвали любимые праздники
Голосов: 56181
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть