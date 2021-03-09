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среда, 10 марта 2021 07:00

Гороскоп на 10 марта: чем удивит самый загадочный день в году

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Гороскоп на 10 марта: чем удивит самый загадочный день в году
Поруч опинятимуться потрібні люди, які виручать, порадять, застережуть і допоможуть. Фото: pixabay.com

10 марта не дайте детям поссорить вас с женой или мужем. Придерживайтесь одинаковых взглядов на воспитание малышей. Тогда они не смогут манипулировать вами. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В этот день нельзя начинать строительство и рассылать свое резюме, - говорит астрологиня. - Собеседование не даст желаемого результата. Не провоцируйте аварийных ситуаций. Перед началом работы убедитесь в целостности деталей машин, на которых собираетесь работать. Это один из самых загадочных дней в году. Вам удастся сделать то, что раньше было не под силу. Рядом будут оказываться нужны люди, которые выручат, посоветуют, предостерегут и помогут. Успех придет в жизнь упорных и трудолюбивых".

Овен

Денег в кошельке становится больше. Но ощущение финансовой стабильности не возникает. Вашим кошельком могут пытаться воспользоваться окружающие. Не допускайте бесконтрольных расходов.

Телец

Советники по финансовым вопросам не помогут вам избежать затруднительного положения. Сведите к минимуму денежные операции. Удачных взносов сделать не удастся.

Близнецы

Будет ощущаться дефицит бюджета. Но попытка изменить положение к лучшему может привести к разорению. Подождите. За неделю все образуется.

Рак

Рассчитывайте на имеющуюся в кошельке сумму. Переговоры о сотрудничестве с новыми финансовыми партнерами отложите до конца недели.

Лев

Не допускайте финансовой зависимости от окружающих. Сил и средств хватает для самостоятельного ведения имущественных дел.

Дева

Контролируйте свои желания. Они будут толкают вас на участие в финансовых авантюрах. Риск оправдается. Отложите приобретение новых средств связи.

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Весы

Финансового прихода не ожидается. В вашем распоряжении ограничена сумма. Часть средств пойдет на непредвиденные расходы.

Скорпион

Самостоятельно решить все финансовые проблемы не удастся. Заручитесь материальной поддержкой друзей. Разделите с партнером ежедневные расходы.

Стрелец

Вас ожидают мелкие неудачи. Приобретенные в этот день вещи будут иметь скрыты недостатки. Проверяйте правильность оформления гарантийных талонов.

Козерог

Приобретите новые аксессуары к своей одежде. Покупайте вещи для обновления интерьера. Вставьте новые окна. Не жалейте денег на создание уюта в доме.

Водолей

Планируйте проведение необходимых выплат и расчетов на вторую половину дня. Не обращайтесь к услугам сервисных служб. Качество обслуживания не будет соответствовать стоимости услуги.

Рыбы

Не отправляйтесь на заработки. Больше потеряете, чем приобретете. Следите за своими вещами в транспорте. Остерегайтесь воров.

Неделю с 8 по 14 марта будет особенной. Астрологиня предупредила, что предсказывают нам звезды.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
10
марта

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