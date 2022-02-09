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четверг, 10 февраля 2022 07:00

Гороскоп на 10 февраля: чья жизнь круто изменится к лучшему

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Гороскоп на 10 февраля: чья жизнь круто изменится к лучшему
Пора менять работу и стремиться к карьерному росту. Фото: pixabay.com

10 февраля – день сложных решений. Приступать к строительству или обновлению интерьера жилья не следует. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день не стоит надеяться на удачное стечение обстоятельств, – говорит астролог. – Не провоцируйте аварийные ситуации. Перед началом работы убедитесь в целостности деталей инструмента. Не дайте детям поссорить вас с любимыми. Следуйте одинаковым взглядам на воспитание малышей. Тогда они не смогут манипулировать вами. Неблагоприятный день для первого свидания. Вы не сможете произвести на своих избранников хорошее впечатление. Зато отдых со старым другом удастся на славу. Заработки растут. Жизнь Скорпионов и Рыб круто изменится к лучшему. Пора менять работу и стремиться к карьерному росту".

Овен

Будет ощутим дефицит бюджета. Но попытки изменить положение к лучшему могут привести к разорению. Подождите. Через неделю все устроится.

Телец

Рассчитывайте на имеющуюся в кошельке сумму. Переговоры по сотрудничеству с новыми финансовыми партнерами отложите до следующей неделе.

Близнецы

Самостоятельно решить все финансовые проблемы не удастся. Заручитесь материальной поддержкой друзей. Разделите с партнером ежедневные расходы.

Рак

Отложите приобретение новых аксессуаров. Не пора заботиться об обновлении интерьера. Сведите расходы к минимуму.

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Лев

Финансового прихода не ожидается. В вашем распоряжении ограничена сумма. Часть средств уйдет на непредвиденные расходы.

Дева

Не допускайте финансовую зависимость от окружающих. Сил и средств будет хватать для самостоятельного ведения имущественных дел.

Весы

Не отправляйтесь на заработки. Больше потеряете, чем приобретете. Следите за своими вещами в транспорте. Берегитесь воров.

Скорпион

Контролируйте свои желания. Они будут толкать вас на участие в финансовых авантюрах. Риск не оправдается. Отложите покупку новых средств связи.

Стрелец

Произведите необходимые выплаты и расчеты утром. Не обращайтесь к сервисным службам. Качество обслуживания не соответствует стоимости услуги.

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Козерог

Вас ожидают мелкие неудачи. Приобретенные в этот день вещи будут иметь скрытые изъяны. Проверяйте правильность оформления гарантийных талонов.

Водолей

Советники по финансовым вопросам не помогут вам избежать затруднительного положения. Сведите к минимуму денежные операции. Удачных вкладов внести не удастся.

Рыбы

Уровень заработка растет. Но чувство финансовой стабильности не возникает. Вашим кошельком постараются воспользоваться окружающие. Не допускайте бесконтрольных расходов.

Астролог сделала неожиданный прогноз на 7-13 февраля и назвала самый счастливый день недели.

Автор: Gazeta.ua
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