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пятница, 10 декабря 2021 07:00

Гороскоп на 10 декабря: в чьей жизни станет больше денег и приключений

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Гороскоп на 10 декабря: в чьей жизни станет больше денег и приключений
Держитесь за надежный источник дохода. Даже если сейчас вас не устраивает заработок. Фото: pixabay.com

10 декабря не стоит заботиться о карьерном росте. Этот день не способствует продвижению по службе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Используйте утро для решения важных дел, – говорит астролог. – Время до обеденного перерыва будет очень продуктивным. Вечерние часы будут носить взрывоопасный характер. Избегайте столкновений с агрессивно настроенными людьми. Не ищите возможности быстро заработать большие деньги. Будете иметь убытки. Держитесь за надежный источник дохода. Даже если сейчас вас не устраивает заработок. Недоразумения в семье будут возникать из-за нехватки общих интересов. Больше денег станет у Близнецов, Раков и Рыб. Приключения ждут Весов, Овнов и Тельцов".

Овен

Есть риск избавиться от части доходов. Обратитесь за помощью к опытным людям.

Телец

Вам сложно будет объективно оценить коммерческие предложения. Отложите решение материальных вопросов. Не берите кредиты.

Близнецы

Вам будет везти по финансовым делам. Однако соблюдайте меру. Жадность к добру не доведет. Продавать и покупать недвижимость не время.

Рак

Посторонняя финансовая поддержка не понадобится. Удача будет улыбаться вам вечером. Совершайте покупки перед закатом.

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Лев

Вы можете понести заметный ущерб из-за действий партнеров. Не участвуйте в имущественных спорах с родственниками. Проиграете.

Дева

Много денег не заработать. Не стоит и стремиться к этому. Минимизируйте денежные операции. Подавайте подаяние.

Весы

Берегитесь воров. Старайтесь оградить свой кошелек от кражи. Имейте некоторую сумму для покрытия непредвиденных издержек.

Скорпион

Кошелек остается полупустым. Пока придется с этим смириться. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей.

Стрелец

Не пора идти к шефу с разговором о повышении заработка. Можете добиться противоположного. Купите что-нибудь своим детям.

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Козерог

Прибыли не ожидается. Начавшиеся в этот день проекты будут убыточными. По возможности, перенесите деловые встречи. Купите только необходимые вещи.

Водолей

Не торопитесь расставаться со своими деньгами. Удачных вкладов внести не удастся. Берегите свои вещи. Они могут оказаться непоправимо испорченными.

Рыбы

Дела будут идти хорошо. У вас будет стабильная прибыль. Неудачным будет вечер этого дня. Покупки и договоренности совершайте с утра.

Синоптики удивили прогнозом на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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