Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака

Возьмите в советчики и помощники чувство юмора. Фото: pixabay.com

10 августа - непростой день. Будут срываться планы, придется менять решение и пересмотреть свое отношение к некоторым вещам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Выиграет тот, кто сумеет овладеть собой и действовать по обстоятельствам, - говорит астролог. - Возьмите в советчики и помощники чувство юмора. Не позволяйте мелочам испортить вам рабочий день. Все будет происходит к лучшему. Не удерживает того, что уходит. Все потери в этот день на добро. Замечайте маленькие приятные случайности. Самыми злопамятными в этот день будут Овны, Тельцы и Рыбы. Не стоит их критиковать. Скоро именно к ним обратитесь за советом или помощью".

Овен

Откажитесь от покупки крупных дорогих вещей. Предыдущие дни не приносили финансовой удачи. Поэтому не следует планировать чрезмерных расходов.

Телец

Не позволяйте себе быть мелочными. Борясь за потерянную копейку, пропустите возможность заработать большие деньги. Не экономьте на подарках для малышей.

Близнецы

Ваши доходы в последнее время были скромными. В этот день вы можете наделать долгов. Желательно этого не допускать. Погасить их будет непросто.

Рак

Подоходный день. Ожидается поступление дополнительной суммы денег. Должники могут вернуть вам одолженное.

Лев

Небольшая удача позволит вам поправить финансовые дела. Проблемы с деньгами не будут казаться критическими. Позвольте себе не экономить в этой день.

Дева

На все необходимое денег хватит. Ведите продуманную финансовую политику. Имейте резервную сумму на покрытие непредвиденных расходов.

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Весы

Волшебные неожиданности будут удивлять вас уже утром. Есть шанс найти деньги или выиграть приз. Нужные вещи удастся приобрести за невысокие цены.

Скорпион

Начните этот день как можно раньше. Утренние покупки будут удачными. После обеда тратить деньги не желательно.

Стрелец

В кармане денег мало, поэтому необходимые расходы следует разделить с друзьями или родственниками. Прислушайтесь к их советам относительно средств экономии.

Козерог

Обстоятельства будут способствовать вашему обогащению. Однако резко увеличится отток средств. Можете в конце дня остаться с малой суммой в кармане.

Водолей

Часть запланированных дел вы не сможете осуществить из-за нехватки средств. Но позже убедитесь в том, что это были бы лишние расходы. Все к лучшему.

Рыбы

Количество денег в кармане не позволит приобрести всего желаемого. Не переживайте. Главное - не терять приподнятое настроение.

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