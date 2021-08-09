Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 1953
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 531
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 603
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 378
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6075
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2385
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 531
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1368
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 990
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3475
Фото
Все фото
5
8
10
5
12
Баста дал концерт в Одессе. Количество его фанатов поражает
Баста дал концерт в Одессе. Количество его фанатов поражает
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
9 августа день ангела у владельцев популярных имен
9 августа день ангела у владельцев популярных имен
Спящий тюлененок стал звездой сети: мимимишные фото
Спящий тюлененок стал звездой сети: мимимишные фото
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
Видео
Все видео
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Интервью
1/5
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 423
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 351
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2565
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 909
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 720
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
вторник, 10 августа 2021 07:00

Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака

  Комментировать
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
Возьмите в советчики и помощники чувство юмора. Фото: pixabay.com

10 августа - непростой день. Будут срываться планы, придется менять решение и пересмотреть свое отношение к некоторым вещам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Выиграет тот, кто сумеет овладеть собой и действовать по обстоятельствам, - говорит астролог. - Возьмите в советчики и помощники чувство юмора. Не позволяйте мелочам испортить вам рабочий день. Все будет происходит к лучшему. Не удерживает того, что уходит. Все потери в этот день на добро. Замечайте маленькие приятные случайности. Самыми злопамятными в этот день будут Овны, Тельцы и Рыбы. Не стоит их критиковать. Скоро именно к ним обратитесь за советом или помощью".

Овен

Откажитесь от покупки крупных дорогих вещей. Предыдущие дни не приносили финансовой удачи. Поэтому не следует планировать чрезмерных расходов.

Телец

Не позволяйте себе быть мелочными. Борясь за потерянную копейку, пропустите возможность заработать большие деньги. Не экономьте на подарках для малышей.

Близнецы

Ваши доходы в последнее время были скромными. В этот день вы можете наделать долгов. Желательно этого не допускать. Погасить их будет непросто.

Рак

Подоходный день. Ожидается поступление дополнительной суммы денег. Должники могут вернуть вам одолженное.

Лев

Небольшая удача позволит вам поправить финансовые дела. Проблемы с деньгами не будут казаться критическими. Позвольте себе не экономить в этой день.

Дева

На все необходимое денег хватит. Ведите продуманную финансовую политику. Имейте резервную сумму на покрытие непредвиденных расходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост

Весы

Волшебные неожиданности будут удивлять вас уже утром. Есть шанс найти деньги или выиграть приз. Нужные вещи удастся приобрести за невысокие цены.

Скорпион

Начните этот день как можно раньше. Утренние покупки будут удачными. После обеда тратить деньги не желательно.

Стрелец

В кармане денег мало, поэтому необходимые расходы следует разделить с друзьями или родственниками. Прислушайтесь к их советам относительно средств экономии.

Козерог

Обстоятельства будут способствовать вашему обогащению. Однако резко увеличится отток средств. Можете в конце дня остаться с малой суммой в кармане.

Водолей

Часть запланированных дел вы не сможете осуществить из-за нехватки средств. Но позже убедитесь в том, что это были бы лишние расходы. Все к лучшему.

Рыбы

Количество денег в кармане не позволит приобрести всего желаемого. Не переживайте. Главное - не терять приподнятое настроение.

Астролог сделала невероятный гороскоп на август и сообщила, кого ждет самый прибыльный месяц.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 15939
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 10368
Украинцев накроют магнитные бури: когда ждать и как уберечься
Украинцев накроют магнитные бури: когда ждать и как уберечься Просмотров: 7929
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 7713
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 7686
Общество
Будет печь до +36°С и пойдут дожди: где сегодня не повезет с погодой
Будет печь до +36°С и пойдут дожди: где сегодня не повезет с погодой Просмотров: 27
Семейных врачей хотят стимулировать для усиления вакцинации
Семейных врачей хотят стимулировать для усиления вакцинации Просмотров: 135
Почему сегодня нельзя делать покупки. Народные приметы 10 августа
Почему сегодня нельзя делать покупки. Народные приметы 10 августа Просмотров: 279
Глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось - доклад экспертов
Глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось - доклад экспертов Просмотров: 153
Сегодня молятся святым апостолам. Церковный праздник 10 августа
Сегодня молятся святым апостолам. Церковный праздник 10 августа Просмотров: 153
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
3
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
1
Умер Александр Ройтбурд
Голосов: 56918
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть