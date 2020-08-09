Гороскоп на 10 августа: какие неожиданности готовит понедельник

Времени на личную жизнь не хватает. Будет хотеться тихого семейного счастья. Фото: pixabay.com

10 августа женщинам будет везти больше, чем мужчинам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День будет способствовать людям спокойным и уравновешенным, - говорит астролог. - Хорошее время для работы над творческими проэктам. Агрессивные и бескомпромиссные люди проживут сложный день. Будет расти напряжение во время переговоров. Неумение уступать и слышать аргументы другой стороны будут провоцировать конфликтные ситуации. Старайтесь предупреждать агрессивные нападения. Не следует пользоваться правом сильного для достижения цели. Так можно нажить себе врагов. Почти целый день вы не будете видеться с близкими людьми. Времени на личную жизнь не хватает. Будет хотеться тихого семейного счастья".

Овен

Не желательно заключать финансовые сделки. Новые проекты принесут убытки. Поход на рынок и по магазинам отложите до выходных.

Телец

Ожидаемые деньги не поступят. Ситуация будет оставаться сложной. Не бросайте незавершенных финансовых дел. Избегайте задолженностей.

Близнецы

На ваш кошелек ложится слишком большая нагрузка. Находите дополнительные способы экономии. Продавать собственное имущество не время.

Рак

Хорошо налаженный бизнес принесет высокие доходы. Новые финансовые шаги могут быть убыточными. Не покупайте одежду и обувь.

Лев

Приложите усилия для улучшения материального положения. В этот день фортуна будет на вашей стороне. Но есть опасность сразу потратить все заработанное. Планируйте расходы заранее.

Дева

Будут поступать небольшие суммы денег. Разделите расходы на двоих с партнером. Не сдавайте в ремонт свои вещи.

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Весы

Сведите к минимуму денежные операции. Остерегайтесь мошенничества. Купленные вещи не будут соответствовать вашим требованиям.

Скорпион

Будут поступать сомнительные финансовые предложения. Храните взвешенную позицию. Не спешите тратить деньги.

Стрелец

Может ощущаться нехватка средств. Доходов не предвидится. Сведите к минимуму финансовые операции. Некоторое время надо будет просто переждать.

Козерог

Дела будут идти хорошо. Прибыли – расти. Не пора покупать предметы роскоши. Приобретите простые функциональные вещи.

Водолей

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Будет наблюдаться увеличение финансового потока. Список расходов тоже растет. Не теряйте контроля за движением денег.

Рыбы

В вашем кармане небольшая сумма. Есть риск приобрести дешевый хлам. Учитывайте качество покупки. Иначе придется платить дважды. Лучше будут вестись финансовые дела вечером.

10-16 августа - это время практичных людей, которые хорошо понимают, чего хотят достичь в жизни. Астролог рассказала, чем порадует лучшая неделя лета.