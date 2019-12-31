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среда, 01 января 2020 07:00

Гороскоп на 1 января: кому повезет больше

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Гороскоп на 1 января: кому повезет больше
Обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Избегайте стрессовых ситуаций. Фото: astrozodiac.net

1 января, в первый день Нового года, настроение будет не слишком оптимистичным. Не делайте ничего по принуждению. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Помните о низком уровне работоспособности. В этот день будут спорить между собой внешний блеск и польза, - говорит астролог - Покупатели в основном будут отдавать предпочтение яркому оформлению вещей, чем их функциональности. Обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Избегайте стрессовых ситуаций. Решение спорных вопросов на работе и дома лучше перенести на конец недели. Больше всего повезет людям трудолюбивым и откровенным, которые знают, чего хотят и уверенно идут к цели".

Овен

Выгодных финансовых предложений не будет. Не берите деньги в долг под залог. Отдать их вовремя вы не сможете. Потеряете свое имущество.

Телец

Воздержитесь от подписания имущественных поручений. Сохраняйте квитанции. Вы можете дважды оплатить одну услугу.

Близнецы

Целый день придется исправлять ошибки, которые ранее допустили в финансовых операциях. Дефицит бюджета увеличится.

Рак

Будьте готовы решать срочные финансовые проблемы. Имейте под рукой резервную сумму. Не сдавайте технику в ремонт.

Лев

Новых поступлений не будет. Торговые операции принесут убытки. Есть риск потерять значительную сумму. Внимательно проверяйте, под чем ставите подпись.

Дева

Улучшение финансовой ситуации не предвидится. Ваши должники не будут спешить выполнять свои обещания. Придется еще потерпеть.

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Весы

Кредиторы будут напоминать о необходимости погашения задолженности. Не идите на конфликт. В результате споров ваше положение ухудшится. Ищите компромиссов.

Скорпион

Вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами. Они быстро разойдутся на уплату неотложных счетов. Экономьте.

Стрелец

День неудачных покупок. Новые вещи могут иметь скрытые недостатки. Не обещайте людям материальной поддержки. Избытка денег не будет.

Козерог

Ущерб принесут бытовые аварии. Проверяйте краны перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику.

Водолей

Могут подвести финансовые партнеры. Не привлекают к своему бизнесу чужие капиталы. В этот день могут теряться украшения и другие драгоценности.

Рыбы

Прибыли не ожидается. Бывшие финансовые договоренности придется пересматривать. Наблюдайте за изменениями экономической ситуации.

Астролог рассказала, чем удивит первая неделя 2020 года.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
01
января

Тысячи рабов стали свободны в первый день нового года

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