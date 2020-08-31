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вторник, 01 сентября 2020 07:00

Гороскоп на 1 сентября: какие неожиданности готовят звезды

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Гороскоп на 1 сентября: какие неожиданности готовят звезды
Спорить о политике, вкусах и предпочтениях в этот день особенно не желательно. Разговор выльется в открытое противостояние. Фото: pixabay.com

1 сентября не спешите высказывать свое недовольство действиями близких и друзей. Ссориться нет причин. Просто сейчас ваше настроение не будет совпадать с их эмоциональным состоянием. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет полнолуние, - говорит астролог. - Первый день осени окажется напряженным. Не хватит терпения и толерантности. Спорить о политике, вкусах и предпочтениях в этот день особенно не желательно. Разговор выльется в открытое противостояние. Храните ясность мыслей. Руководствуйтесь логикой, а не импульсом желания. По возможности сведите к минимуму операции купли-продажи. Займитесь общим оздоровлением организма. Эпидемическая ситуация остается сложной".

Овен

Внешние обстоятельства не будут способствовать повышению доходов. Не ждите, что заработки поступят вовремя. Соотносите имеющиеся средства со своими потребностями. Купленные вещи не будут носиться.

Телец

Расширяйте круг финансовых партнеров. Ваши доходы будут расти в соответствии с качеством сотрудничества с коллегами. Не покупайте офисной техники.

Близнецы

Не занимайтесь решением жилищных вопросов. Подождите с началом ремонта. Денег в кармане не хватит на его своевременное завершение.

Рак

Сохраняется средний уровень достатка. И его вполне хватает на пропитание. Утром вас ждут приятные находки.

Лев

Не пора задумываться над способами увеличения финансового оборота. Поищите источник постоянного оттока средств. Сведите к минимуму денежные операции.

Дева

День не обещает приятных сюрпризов. На личные нужды понадобится немалая дополнительная сумма. Продумывайте целесообразность каждого финансового шага.

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Весы

Старайтесь избавиться задолженностей. Избегайте конфликтов с представителями налоговой. Не покупайте одежды.

Скорпион

Сознательно идите на расходы этого день. Не скупитесь, потому что придется платить дважды. Часть заработка отдайте на потребности партнеров.

Стрелец

Дела будут идти вяло. Денежные взносы не принесут ожидаемой прибыли. Перенесите проведения переговоров по финансовым вопросам до следующей недели.

Козерог

Не вынашивайте ложных надежд на быстрое обогащение. Удача не на вашей стороне. Не допускайте переплаты за предоставленные сервисные услуги.

Водолей

Прибыли не ожидается. Следите при оформлении финансовых бумаг. Тщательно изучайте условия заключения имущественных сделок.

Рыбы

Самостоятельно сложно будет платить все необходимые счета. Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны родственников.

Неделя с 31 августа по 6 сентября - один из самых удачных периодов осени. Обучение будет прибегать легко.

Автор: Gazeta.ua
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